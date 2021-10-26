Sudan Başbakanı Hamduk'un akıbeti belli oldu: Yakında eve dönecek

Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk’un güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini açıkladı.

el-Burhan, ''Ülkeyi iç savaşa sürükleyen ve birliğini tehdit eden, nefret ve ırkçılık söyleminde bulunanlar vardı'' dedi.

Olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim'de sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yaptı. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

DÜNYA Sudan’da yine darbe

Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildi

Ordu lideri Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonundaki açıklamasında, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını söyledi. Burhan, "Sudan ordusu, geçiş sürecinin kurucusu sıfatıyla ve ulusal sorumluluğun gereği olarak, devrimin gidişatının düzeltilmesi, ülkedeki kaos ve kriz ortamının yol açtığı tehlikelerin bertaraf edilmesi için Anayasal Bildiri Anlaşması ve Silahlı Kuvvetler Yasası gereğince bu kararları aldı." ifadelerini kullandı.

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Sudan'daki siyasi kriz

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve hükümetteki sivil kanadı destekleyen gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.