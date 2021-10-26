Sudan’da yine darbe

Sudan’da daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın desteğiyle darbe gerçekleştiren ordu, birlikte çalıştığı sivil hükümete karşı da darbe yaparak yönetimi tamamen ele geçirdi. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, hükümeti feshettiğini ve olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu. Darbeyi kabul etmeyen Başbakan Abdullah Hamduk, askerler tarafından bilinmeyen bir yere götürülürken, 18 eyaletin valisi de görevden alındı. Ayrıca ülkenin birçok yerinde elektrik, internet ve telefon hatları kesildi. Binlerce kişinin sokağa indiği ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Ülkede, 21 Eylül’deki başarısız darbe girişiminin ardından meclisteki asker ve sivil temsilciler arasındaki gerilim artmıştı.

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Abdulfettah el-Burhan

BAŞBAKAN GÖZALTINDA

Darbenin başındaki isim olduğu belirtilen Abdulfettah el-Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek OHAL ilan ettiğini açıkladı. Başbakan Hamduk ile birlikte çok sayıda siyasetçi de gözaltına alındı. Sudan Enformasyon Bakanlığı, Hamduk’un darbeyi reddettiği için tutuklanarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini, bazı bakanların yanı sıra Egemenlik Konseyi’nin sivil üyelerinin de gözaltında olduğunu duyurdu.

Abdullah Hamduk

ÖFKE SOKAĞA TAŞTI

İktidardaki koalisyon liderlerinin tutuklanmasının ardından başkent Hartum’un birçok bölgesinde halk sokağa döküldü. Sudan bayrağı taşıyan binlerce kişi, lastik yakarak yolları kapattı. Göstericilerin ordu karargahı çevresinde yürüyüş düzenlemesinin ardından askerin müdahale ettiği ve çıkan çatışmada yaralıların olduğu belirtiliyor.

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Sudan devlet televizyonu ve radyosunu basan askerler çok sayıda çalışanı gözaltına alırken, ülkede birçok noktada elektrik, telefon ve internet kesintisi yaşandığı bildirildi. Ayrıca Hartum Havaalanı da uçuşlara kapatıldı. Sendikalarla siyasi partiler ise genel grev ve sivil itaatsizlik çağrısında bulundu. Ordunun, 2019’da Ömer el-Beşir’in devrilmesinin ardından kurulan sivil-asker ortaklığındaki Egemenlik Konseyi’nin liderliğini önümüzdeki aylarda sivillere devretmesi bekleniyordu ancak tarih henüz açıklanmamıştı.

DÜNYA Sudan'da darbe girişimi: Binlerce kişi askeri müdahaleye karşı sokaklara indi

Türkiye: Derin endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’da darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sudan’da darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz. Tüm taraflarca Anayasal Bildiri kapsamındaki taahhütlere bağlı kalınması ve geçiş sürecinin sekteye uğratılmaması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ABD yardımı askıya aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan’daki darbe girişimine tepki olarak bu ülkeye yapılacak 700 milyon dolarlık yardımın askıya alındığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Sudan’daki darbe girişimine tepki gösterdi ve bir an önce sivil yönetimin öncülüğünde bir geçiş hükümetine dönülmesi çağrısını dile getirdi. Price, darbeye tepki olarak Sudan’a yapılacak 700 milyon dolarlık yardımı askıya aldıklarını, sivil yöneticilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini ve süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

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