Sudan'da ihracat gemisi battı: 15 bin'den fazla koyun boğuldu

Badr 1 adlı gemi battığında Sudan'dan Suudi Arabistan'a hayvan ihraç ediyordu. Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan Sudanlı üst düzey bir liman yetkilisi, "Badr 1 gemisi Pazar sabahı erken saatlerde battı ve 15.800 koyun taşıyordu." dedi.
Tüm mürettebatın kurtarıldığını söyleyen başka bir yetkili, kazanın ekonomik ve çevresel etkisi konusunda endişelerini dile getirdi.
Yetkili şunları kaydetti:
- "Batan gemi limanın işleyişini etkileyecek. Gemi tarafından taşınan çok sayıda hayvanın ölümü nedeniyle muhtemelen çevresel bir etkisi olacak."
Derneğin hayvancılık bölümünün başkanı Saleh Selim, olayla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu ve koyunların Sevakin limanındaki gemiye yüklendiğini de doğruladı.
Geçen ay kargo bölümünde çıkan ve saatlerce süren ve ağır hasara yol açan büyük yangının nedeninin belirlenmesi için limanda şimdiden soruşturma başlatıldı.