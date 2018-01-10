Sevakin Projesi'nden rahatsız olan ülkelere Sudan'dan yanıt

Sudan Turizm Bakanı Muhammed Ebu Zeyd, "Sevakin Projesini Türkiye'den önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sunduk. Fakat fizibilite ve araştırma çalışmalarında ilerleme kaydedilmedi." dedi.

Sudan'ın Eş-şuruk kanalının haberine göre, Bakan Ebu Zeyd’in, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarika Emiri Sultan Bin Muhammed El Kasımi'ye, geçen yıllarda Sevakin'de turistik kent kurma projesinin sunulduğu belirtildi.

BAE ilerleme kaydetmedi

Emir Kasımi'nin tarihi mirasa tutkun olduğunu belirten Ebu Zeyd, yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığına dikkati çekerek, "Sevakin Projesi'ni Türkiye'den önce BAE’ye sunduk. Fakat fizibilite ve araştırma çalışmalarında ilerleme kaydedilmedi." ifadelerini kullandı.

Bakan Ebu Zeyd, Türkiye ve Sudan arasındaki Sevakin Adası Anlaşması'nın da turizm geliştirme projesi olduğunun altını çizdi.

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Bölgenin en önemli limanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan temasları kapsamında ziyaret ettiği ülkenin doğusunda yer alan Sevakin Adası, geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı olarak biliniyordu.

Osmanlı döneminde ise denizden gelecek tehlikelere karşı Kızıldeniz ve Hicaz'ın güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanıyordu.

Afrika'nın dünyaya açılan kapısı konumundaki adada, tarihi Osmanlı limanı ile gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri, muhafaza binası gibi önemli eserler bulunuyor.

TİKA tarafından restore edildi

Sudan'ın turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla 2011'de başlayan çalışmalarla, Osmanlı dönemine ait Hanefi ve Şafi camileri ile gümrük binası Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edildi.

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Öte yandan 2016'da başlayan muhafaza binasının restorasyonu konusundaki çalışmalar devam ediyor.

OYNAT 03:36 Afrika'nın kapısı Türkiye’ye tahsis edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği ile Sudan, 400 yıl doğrudan İstanbul'dan yönetilen ve Afrika'nın hac kapısı olan Sevakin Adasını Türkiye'ye tahsis etti. Halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir sevinçle karşıladığı Sevakin Adası'nda Osmanlı eserleri ihya edilecek.









