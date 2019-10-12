Dünya Suriye Milli Ordusu Rasulaynda ABD zırhlı aracını ele geçirdi
ORTADOĞU

​Suriyeli muhalifler PKK'ya verilen ABD zırhlı aracını ele geçirdi

Suriye Milli Ordusu Rasulayn'da ABD zırhlı aracını ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nin başlattığı Barış Pınarı Hareakatı'nda ilerlemeler devam ediyor. Bu sabah itibariyle M4 karayolundaki stratejik bölgeyi ele geçiren Suriye Milli Ordusu Rasulayn şehir merkezine ulaştı. Bu bölgede ABD'nin sözde terörle mücadele için YPG/ PKK'ya verdiği zırhlı araç ele geçirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK'lılara verilen ABD zırhlısı.
PKK'lılara verilen ABD zırhlısı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda Rasulayn kent merkezine ulaşıldı.

Meskun mahal operasyonlarının başladığı Rasulayn'da terör örgütüne ait ABD zırhlı aracı ele geçirildi.

AA muhabiri Levent Kemal zırhlı aracın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Harekatta son durum

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.

  • Tel Abyad'ın doğu kanadındaki Zaydi köyünde denetimin sağlanmasıyla güneye uzanan Suriye Milli Ordusu güçleri, Suriye'nin kuzeyinde batı ve doğu aksını birbirine bağlayan M4 karayoluna ulaştı.

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