​Suriyeli muhalifler PKK'ya verilen ABD zırhlı aracını ele geçirdi Suriye Milli Ordusu Rasulayn'da ABD zırhlı aracını ele geçirdi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nin başlattığı Barış Pınarı Hareakatı'nda ilerlemeler devam ediyor. Bu sabah itibariyle M4 karayolundaki stratejik bölgeyi ele geçiren Suriye Milli Ordusu Rasulayn şehir merkezine ulaştı. Bu bölgede ABD'nin sözde terörle mücadele için YPG/ PKK'ya verdiği zırhlı araç ele geçirildi.

Haber Merkezi 12 Ekim 2019, 12:02 Son Güncelleme: 12 Ekim 2019, 12:10 Yeni Şafak