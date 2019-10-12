Suriye Milli Ordusu Rasulayn'da ABD zırhlı aracını ele geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nda Rasulayn kent merkezine ulaşıldı.
Meskun mahal operasyonlarının başladığı Rasulayn'da terör örgütüne ait ABD zırhlı aracı ele geçirildi.
YPG/PKK unsurları ABD tarafından verilen araçları bırakıp kaçıyor. Bu araç Resulayn mıntıkasında ele geçirildi. pic.twitter.com/kRHBo2axFf
YPG/PKK unsurları ABD tarafından verilen araçları bırakıp kaçıyor. Bu araç Resulayn mıntıkasında ele geçirildi. pic.twitter.com/kRHBo2axFf— Levent Kemal (@leventkemaI) 12 Ekim 2019
AA muhabiri Levent Kemal zırhlı aracın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Harekatta son durum
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçlerinin geniş bir alanda başlattığı operasyon kapsamında, Tel Abyad ve Rasul Ayn bölgelerinde hızlı ilerleme kaydedildi.
- Tel Abyad'ın doğu kanadındaki Zaydi köyünde denetimin sağlanmasıyla güneye uzanan Suriye Milli Ordusu güçleri, Suriye'nin kuzeyinde batı ve doğu aksını birbirine bağlayan M4 karayoluna ulaştı.