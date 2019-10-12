YPG'den bir günde 3 farkı tiyatro

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Fırat Barış Pınarı Harekatı'nda iki sınır ilçesi özgürleştirilmek üzere.

Hava ve kara operasyonlarıyla ilerleyişe engel olamayan YPG'liler, askeri harekatı durdurmaları umuduyla ABD ve Avrupa basınında birçok yalan haber yaydı.

Reuters'tan AFP'ye kadar basın bültenlerinde yer bulan bu haberlerden ilki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kamışlı'da DEAŞ'lıların kaldığı bir hapishaneyi vurduğu iddiasıydı. TSK ve ÖSO'nun mevcut askeri harekatının bu bölgede yürütmemesine rağmen, YPG'liler "DEAŞ'lılar serbest kalıyor" algısı yaratmak istedi. Güvenlik kaynakları ise bu iddianın asılsız olduğunu duyurdu.

#BREAKING Syria Kurds say 5 IS prisoners escape after Turkey shelling pic.twitter.com/5GoRt6kkdj — AFP news agency (@AFP) 11 Ekim 2019

TSK ABD askerlerini vurdu tiyatrosu

YPG'li teröristler akşam saatlerinde Ayn El Arab bölgesinde ABD-Fransız askerlerinin bulunduğu bir bölgeden Ceylanpınar ilçesine havan toplu saldırı düzenledi. Bu gelişme üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeyi ateş çemberine aldı. YPG'li teröristlerin bulunduğu bölge yerle bir edildi. Bu gelişmeyi YPG'liler "TSK, Amerikan üslerini vurdu" yalanıyla dünyaya duyurdu. Kısa sürede Amerikan basınında son dakika gelişmesi olarak duyurulan olayı Pentagon yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı da bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir" ifadesine yer verdi.

#BREAKING

Source from #Rojava :The #Turkish army are shelling hospital & medical clinics in #Derik city!#TwitterKurds — Trouske Sadeghi-تروسکە صادقی (@TruTawar) 11 Ekim 2019

Afrin'deki senaryo: Hastane vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hassasiyetine rağmen YPG'li teröristler Afrin'de benzer bir senaryoyu Barış Pınarı Harekatı için de gündeme getirdi. YPG'ye destek veren bazı gazeteciler, "TSK Kamışlı'da hastane vurdu" yalanını haberleştirdi.

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Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı...PYD'li teröristlerin 'sivil kıyafet' tiyatrosunda hiçbir değişiklik yok. pic.twitter.com/388OwF7hzx



