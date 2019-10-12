Dünya YPGden bir günde 3 farkı tiyatro
ORTADOĞU

YPG'den bir günde 3 farkı tiyatro

YPG'liler Barış Pınarı Harekatı'nı Batı basınında karalama kampanyası başlattı, uluslararası haber ajansları ise YPG yalanlarına çanak tuttu. Teröristler dün operasyon bölgesi olmamasına rağmen TSK'nın Kamışlı'da DEAŞ'lıların kaldığı hapishaneyi vurduğunu ve teröristlerin kaçtığı yalanını paylaştı. Bu yalandan kısa süre sonra TSK'nın Amerikan karakoluna yönelik hava harekatı yaptığı iddiasını yaydılar. Pentagon ve Milli Savunma Bakanlığı bu iddiayı yalanladı. Bununla sınırlı kalmayan YPG'liler, TSK'nın Derikte bir hastane vurduğunu iddia etti. Uluslararası haber ajanslarının bu yalanları tüm dünyaya duyurması ise tepki çekiyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri harekatını engelleyemeyen YPG'liler Batı kamuoyundan medet umuyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri harekatını engelleyemeyen YPG'liler Batı kamuoyundan medet umuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Fırat Barış Pınarı Harekatı'nda iki sınır ilçesi özgürleştirilmek üzere.

  • Hava ve kara operasyonlarıyla ilerleyişe engel olamayan YPG'liler, askeri harekatı durdurmaları umuduyla ABD ve Avrupa basınında birçok yalan haber yaydı.

Reuters'tan AFP'ye kadar basın bültenlerinde yer bulan bu haberlerden ilki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kamışlı'da DEAŞ'lıların kaldığı bir hapishaneyi vurduğu iddiasıydı. TSK ve ÖSO'nun mevcut askeri harekatının bu bölgede yürütmemesine rağmen, YPG'liler "DEAŞ'lılar serbest kalıyor" algısı yaratmak istedi. Güvenlik kaynakları ise bu iddianın asılsız olduğunu duyurdu.

TSK ABD askerlerini vurdu tiyatrosu

YPG'li teröristler akşam saatlerinde Ayn El Arab bölgesinde ABD-Fransız askerlerinin bulunduğu bir bölgeden Ceylanpınar ilçesine havan toplu saldırı düzenledi. Bu gelişme üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeyi ateş çemberine aldı. YPG'li teröristlerin bulunduğu bölge yerle bir edildi. Bu gelişmeyi YPG'liler "TSK, Amerikan üslerini vurdu" yalanıyla dünyaya duyurdu. Kısa sürede Amerikan basınında son dakika gelişmesi olarak duyurulan olayı Pentagon yalanladı.

  • Milli Savunma Bakanlığı da bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir" ifadesine yer verdi.

Afrin'deki senaryo: Hastane vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivil hassasiyetine rağmen YPG'li teröristler Afrin'de benzer bir senaryoyu Barış Pınarı Harekatı için de gündeme getirdi. YPG'ye destek veren bazı gazeteciler, "TSK Kamışlı'da hastane vurdu" yalanını haberleştirdi.

Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı...PYD'li teröristlerin 'sivil kıyafet' tiyatrosunda hiçbir değişiklik yok. pic.twitter.com/388OwF7hzx

Rasulayn'da terör mevzileri vurulmaya devam ediyor
OYNAT 00:00
Rasulayn'da terör mevzileri vurulmaya devam ediyor
Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken sabahın erken saatlerinde Şanlıurfa Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da terör mevzileri vuruldu.


Rasulayn kontrol altında

Rasulayn kontrol altında

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Oğlum, o silahı at ve teslim ol

Oğlum, o silahı at ve teslim ol

​Evlat nöbetindeki baba, kaçırılan oğluna seslendi.
Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyadda

Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyad'da

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 4. gününde hızla ilerliyor.
18 köy PKK'dan temizlendi

18 köy PKK'dan temizlendi

Suriye Milli Ordusu onlarca PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.
Yine gazeteciler hedefte

Yine gazeteciler hedefte

​Basın mensuplarının kaldığı otelin yakınına havan topu atıldı.
Terör yandaşı yine sahnede

Terör yandaşı yine sahnede

​CHP'nin konferansa davet ettiği Holmes: "Türkiye sivilleri katlediyor".

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Rahat uyu intikamın alınacak

Rahat uyu intikamın alınacak

​PKK'nın şehit ettiği 9 aylık Muhammed son yolculuğuna uğurlandı.
YPG'den bir günde<br>3 farkı tiyatro

YPG'den bir günde
3 farkı tiyatro

YPG'liler Avrupa ve ABD'den medet umuyor.

Yaş sınırı aranmayacak

Yaş sınırı aranmayacak

​On binlerce okul taşıtı için kritik düzenleme.
Kahramanlığın cinsiyeti olmaz

Kahramanlığın cinsiyeti olmaz

"Yiğit Mehmetler olduğu kadar yiğit Ayşeler de var."
3 terörist daha yakalandı

3 terörist daha yakalandı

​Rasul Ayn'da terör örgütüne darbe üstüne darbe.
415 terörist etkisiz

415 terörist etkisiz

​Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin açıklama yaptı.
Kaçacak yer yok

Kaçacak yer yok

Tel Abyad ve Rasulayn'da PKK'nın etrafındaki çember daraldı.
Devletimizin yanındayız

Devletimizin yanındayız

​Diyarbakır annelerin Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.​
Hulusi Akar'dan harekat açıklaması: Mehmetçiğin morali çok yüksek
Gündem

Hulusi Akar'dan harekat açıklaması: Mehmetçiğin morali çok yüksek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaparak, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonumuza işgal hareketi derseniz, kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi göndeririz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonumuza işgal hareketi derseniz, kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi göndeririz

AK Parti'nin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye'nin operasyonuna "işgal" diyen Avrupa Birliği'ne seslenen Erdoğan, "Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" dedi. Erdoğan, harekatı kınayan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Sen kınasan ne yazar kınamasan ne yazar" diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon üzerinden kara propagada yapanlara da "Hristiyan Suriyelilerin yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye dünyayı ayağa kaldırmaya çalıştılar. Ulan bombayı atan sizsiniz, füzeleri atan sizsiniz terbiyesiz herifler' dedi.
Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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