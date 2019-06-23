Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Suriyede YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki tarım arazilerinde yangın
ORTADOĞU

Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki tarım arazilerinde yangın

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'un doğusunda YPG/PKK işgalindeki Şuyuk köyünde tarım arazilerinde yangın çıktı.

Haber Merkezi AA
Şuyuk köyünde tarım arazilerinde yangın çıktı.
Şuyuk köyünde tarım arazilerinde yangın çıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen Fırat nehri kenarındaki Şuyuk'taki tarım arazileri teröristlerce ateşe verildi. Çıkan yangın bölgedeki bazı evlere de sıçradı.

Yaklaşık bir aydır YPG/PKK işgalindeki Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde Araplara ait tarım arazilerinde yangınlar çıkıyor.

  • Halk, durumundan terör örgütünü sorumlu tutarken, 12 Haziran'da YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad ilçesinde sivillere ait tarlaları ateşe verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

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