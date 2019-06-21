Dünya Esed PKKyla ülkeyi yakıyor
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Esed PKK’yla ülkeyi yakıyor

Suriye’de Esed yönetimi ve PKK terör örgütü sabotajları sonucu 103 bin dönüm ekili alan kül oldu. İdlib, Hama kırsalı, Haseke, Deyrizor, Rakka ve Münbiç bölgelerinde hasat vakti yakılan araziler sebebiyle çiftçiler 60 milyar Suriye lirası (yaklaşık 100 milyon dolar) zarara uğradı.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
PKK tarafından yakılan arazilerde ABD ve Avrupa'dan getirilen, kundaklama amacıyla kullanılan özel üretim naylonlar ele geçirildi.
PKK tarafından yakılan arazilerde ABD ve Avrupa'dan getirilen, kundaklama amacıyla kullanılan özel üretim naylonlar ele geçirildi.

İki aylık zaman diliminde Esed rejimi havadan kundaklamalarla 43 bin dönüm ekili alanı yakarken, PKK da 60 bin dönüm ekini ateşe verdi. İdlib Mahalli Meclisi tarafından hazırlanan hasar raporunda, arpa ve buğday tarlalarının yanı sıra zeytin, fıstık, mısır, kimyon ve mercimek tarlalarının da büyük oranda yakıldığı belirtildi.

EKİLİ ALAN KALMADI

İdlib Mahalli Meclis Sözcüsü Selim Hudur, kundaklamalara dair şu bilgileri verdi: “Suriye’nin tahıl deposu olarak bilinen Sahlel Gab mıntıkasında ekili tahılın yüzde 70'i yakıldı. Yalnızca İdlib ve Hama kırsalında tespit edilen maddi zarar 2.5 milyar Suriye Lirası. Maaret el Numan, Kefer Secne, Ker Saah, Has, Maar Zeyta, Maaret Harme, Şeyh Mustafa, El Nakıyr, Termila, Han Şeyhun, Heyş, Temenia, Morek, Kefer Zeyta ve Latamnia başta olmak üzere 22 yerleşim biriminde tarlalarımız yakıldı. Ekili alanlara dönük saldırılar son bulmuş değil. Bu yöntem İsrail’den kopya edilen açlıkla terbiye yöntemidir. Siyonist devletin Filistinli kardeşlerimize uyguladığı ekin yakma zulmünü, Esed ve PKK da mazlum siviller üzerinde tatbik ediyor.”

PKK'NIN YENİ STRATEJİSİ

Haseke, Rakka ve Deyrizor’da 60 bin dönüm ekili alanın yakıldığını anlatan Tel Abyat Meclis Başkanı Ekrem Dede, PKK’nın “Hüseyin Ahmed Dehdi” isimli bir teröristi bunun için görevlendirdiğini, PKK kundaklamalarıyla oluşan maddi zararın da 3 milyar Suriye lirasını aştığını söyledi. Rakka Mahalli Meclis Azası Ali Hadid ise yakılan arazilerin Arab ve Türkmenlere ait olduğunu kaydederken, ABD destekli örgütün yeni stratejisinin, tarlalarını yakarak Rakka, Deyrizor, Münbiç ve Haseke’de kalan son sivilleri de buralardan kaçırmak olduğunu ifade etti.

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