​Suriye’nin geleceği için rejim ve muhalifler bir kez daha masaya oturuyor Anayasa için üçüncü zirve: Rejim ve muhalifler bir kez daha masaya oturuyor Suriye’nin geleceği için rejim ve muhalifler bir kez daha masaya oturuyor. Yeni anayasa için başlatılan çalışmaların üçüncü toplantısı 24 Ağustos’ta başlayacak. Çavuşoğlu zirve öncesi Ankara’da muhalefet temsilcileriyle bir araya geldi.

Fazlı Şahan 21 Ağustos 2020, 02:44 Son Güncelleme: 21 Ağustos 2020, 02:51 Yeni Şafak