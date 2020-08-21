Anayasa için üçüncü zirve: Rejim ve muhalifler bir kez daha masaya oturuyor

Türkiye’nin girişimleri sonrasında Astana ve Soçi’de gündeme gelen, Suriye’de yeni anayasa yazımına ilişkin toplantıların 3’üncüsü pazartesi Cenevre’de gerçekleşecek. Toplantıyı BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen açıkladı. Pedersen toplantı öncesinde taraflara BM tüzüğü çerçevesinde Suriye’nin egemenliği, birliği, bağımsızlığı, bütünlüğü ve ülkenin sahip olduğu doğasına saygı göstermeleri çağrısında bulundu. ABD’nin Suriye Özel Temsilci James Jeffrey’in “Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşayanların iradesinin Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında temsil edilebilmesi için çalışmalar yaptıklarını” açıklaması üzerine PYD’nin toplantıya katılımı bir kez daha gündeme geldi. Başından beri buna karşı çıkan Türkiye, terör örgütünün Anayasa Komitesi çalışmalarına katılımının söz konusu olamayacağını vurguluyor. Diplomatik kaynaklar, PYD’nin toplantılara katılmasının mümkün olmadığını söylüyor.
MUHALİFLER ANKARA’DA
- Cenevre’deki zirve öncesi dün Ankara’da kritik kabuller yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye muhalefetinin temsilcileriyle bir araya geldi. Çavuşoğlu, muhaliflerin oluşturduğu Suriye Müzakere Komitesine yeni seçilen Enes el-Abde, Suriye Muhalif ve Devrimci
- Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır el-Hariri ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa’yı bakanlıkta ayrı ayrı kabul etti. Anayasa Komitesi üçüncü tur toplantısı öncesi görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, “Suriye ihtilafına siyasi çözüm çabaları ve sahadaki gelişmeleri ele aldık” değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, akşam saatlerinde de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ve başta Suriye, Libya olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.