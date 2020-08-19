ABD PKK’yı masaya oturtmak istiyor: Sözde özerk yönetimin anayasa görüşmelerine katılacaklar

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, telekonferansla bir grup gazetecinin sorularını cevapladı. Suriye'nin geleceği konusunda büyük önem taşıyan ve 24 Ağustos'ta Cenevre'de başlayacak anayasa görüşmeleri ile ilgili mesajlar veren Jeffrey, terör örgütünün kontrolü altındaki bölgeleri kastededek "Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşayanların iradesinin de Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında temsil edilebilmesi için" çalışmalar yaptıklarını söyledi.

James Jeffrey

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KONU TARTIŞILIYOR

Jeffrey şunları söyledi: “Suriye Anayasa Komitesi'nde yer alanlar, müzakerelere katılanlar, tüm ülke genelinden seçiliyor. Katılım spesifik, örgütsel bir yapıya dayanmıyor. Kuzeydoğu Suriye'de yaşayanların temsili konusu, dönem dönem gündeme geliyor. Size söyleyebileceğim şu, olması gerektiği gibi, bunu dış güçler değil, Suriyeli farklı muhalif unsurlar, Kuzeydoğu Suriye'deki siyasi ve hükümet güçlerinin temsilcileri ile şu anda bu konuyu tartışıyor.”

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SUUDİLERDEN DESTEK

Türkiye ve Suriyeli muhalifler terör örgütü PKK/YPG'nin resmi muhatap olarak masaya oturmasına karşı çıkıyordu. Daha önce de Suudi Arabistan benzer bir girişimde bulunmuştu. Diğer muhalif grupların görüş ve önerilerini dikkate almadan bağımsızları temsilen Cenevre masasına oturacak 8 kişilik Yüksek Müzakere heyetini belirlemeye çalışan Suudi Arabistan, bu heyette SDG adı altında terör örgütü PKK'nın temsilcilerine de yer vermek istemişti. Türkiye'nin tepkisi üzerine geri adım atılsa da Suudi Arabistan'ın bu hamlesi muhaliflerin çalışmalarına büyük darbe oldu. Gruplar Suudi Arabistan'ın başlattığı çatışma nedeniyle bir araya gelip müzakere yürütemez hale geldi.

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ABD BASKI YAPIYOR

Görüşmelere katılan Suriye'deki muhalif kaynaklar, PKK'nın 24 Ağustos görüşmelerinde temsilinin imkansız olduğunu, görüşme heyetlerinin önceden belirlendiğini aktarıyor. Ancak Suudi Arabistan ve ABD'nin, PKK/PYD'nin masaya kabul edilmesi için baskı yaptığını, devam eden toplantılara katılımının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.