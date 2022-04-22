Şuşa’yı Türkiye’ye bağlayacak Zafer Yolu'nda hızlı çalışmalar sürdürülüyor

Uzunluğu 81,6 kilometre, şerit sayısının 4-6, şerit, genişliğinin ise 3,5 metre olan bu yol boyunca 7 tünel inşa ediliyor.

26 Ekim 2021 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bu bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan alandaki inşaat çalışmalarını “Azerbaycan tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir kalkınma modeliyle bu bölgeyi geliştiriyor” şeklinde değerlendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 21 Nisan'da, ileride Zengezur koridoru ile Nahçıvan'a ve Türkiye'ye bağlanacak bu Zafer Yolu'ndaki yapım çalışmalarının durumunu gözden geçirdi.

Aliyev, Şuşa ilçesinin Daşaltı köyünde Ahmedbeyli-Fuzuli-Şuşa karayolu ve bu yol üzerindeki tünellerin yapımını yerinde gördü.

İlk defa Azerbaycan'ın kahraman askerleri ve subayları tarafından açılan bu Zafer Yolu, Karabağ'ın yeniden canlanmasına yol açan Büyük Dönüş Programı'nın ana bileşenlerinden biridir.

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Uzunluğu 81,6 kilometre, şerit sayısının 4-6, şerit, genişliğinin ise 3,5 metre olan bu yol boyunca 7 tünel inşa ediliyor. Birçok tünelde sondaj tamamlanmış olup, diğerlerinde çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca tünellerde havalandırma ve izolasyon sistemleri de kuruluyor.

Ahmedbeyli-Fuzuli-Şuşa karayolu üzerinde tünel yapımının yanı sıra yolun çeşitli yerlerinde köprü, altgeçit ve su borularının yapımı projeye uygun olarak yapılıyor. İnşaat çalışmalarını hızlandırmanın amacı, Şuşa'ya araç ile daha hızlı ve daha kolay ulaşmaktır.

Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgelerinde uygulanan yol ve ulaşım altyapısı, işgalden kurtarılan bölge ve köylerin sosyo-ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayacak.

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Ahmedbeyli-Fuzuli-Şuşa karayolunun inşaatının 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.