Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ zaferinden sonra ilk kez Şuşada 39 yıl sonra aynı yerde
ASYA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ zaferinden sonra ilk kez Şuşa'da: 39 yıl sonra aynı yerde

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrine ziyaret gerçekleştirdi. Aliyev burada Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in 39 yıl önce çektirdiği fotoğraf ile poz verdi.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'da ve elinde 39 sene önceki resim var.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'da ve elinde 39 sene önceki resim var.

Ermenistan'ın ağır yenilgiye uğratıldığı savaşın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa'ya ilk kez ziyaret gerçekleştirdi.

Aliyev, Şuşa ziyareti sırasında Füzuli - Şuşa karayolunun ve Füzuli ilinde yeni inşa edilecek olan havalimanının temelini attı.

Şuşa'da Azerbaycan bayrağını direğe göndere çeken Aliyev, Şuşa’daki tarihi Gövher Ağa Camii’sini ziyaret ederek camiye Kur’an-ı Kerim bağışladı.

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in 39 yıl önce çektirdiği fotoğraf.
  • Şuşa'da Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in 39 yıl önce çektirdiği yerde poz veren İlham Aliyev'in elinde o fotoğraf yer aldı.

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