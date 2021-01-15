Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ zaferinden sonra ilk kez Şuşa'da: 39 yıl sonra aynı yerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrine ziyaret gerçekleştirdi. Aliyev burada Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in 39 yıl önce çektirdiği fotoğraf ile poz verdi.

Haber Merkezi 15 Ocak 2021, 15:12 Son Güncelleme: 15 Ocak 2021, 15:25 İHA