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POLİTİKA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türk SİHA'ları Azerbaycan'ın zaferinde büyük rol oynadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyerek Dağlık Karabağ Zaferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki sanayi gelişimine değinen Aliyev, "Vatan savaşımızda Türk üretimi ünlü Bayraktar SİHA'lar büyük değişikliklere neden oldu. Bayraktar, bizim başarılarımızda büyük rol oynadı. Tüm dünya, Türk halkının zeka ve yeteneğini, Türk sanayisinin ne kadar gelişmiş olduğunu bir kez daha gördü." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan lideri Aliyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan lideri Aliyev

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki zaferinin Azerbaycan ve Türkiye birliğinin tecessümü olduğunu söyledi. Erdoğan'ın savaş süresince yaptığı açıklamaların Azerbaycan halkı için çok değerli olduğuna işaret eden Aliyev, bunun tüm dünyaya Azerbaycan'ın yalnız olmadığını, Türkiye'nin kardeşinin yanında bulunduğu konusunda bir mesaj olduğunu kaydetti.

  • Aliyev, Türkiye'nin desteklerinin kendilerine moral verdiğini ve güçlerini pekiştirdiğini yineleyerek, dünyada Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine yakın olan ikinci ülkenin bulunmadığını ifade etti.

"Hem halklar hem de liderler birbirine 'kardeş' diyor"

Türkiye ve Azerbaycan'ın dünya çapında bağımsız siyaset yürüttüğüne dikkati çeken Aliyev, "Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye, dünya çapında güç merkezine dönüşmüş durumda. Türkiye, ezilen halkların çıkarlarını savunuyor. Bugün Erdoğan Türkiyesi dünya için bir örnektir. Bağımsızlık, mertlik, cesaret ve gelişmişlik örneğidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan mesajı: Olumlu adım atılırsa sınır kapılarını açabiliriz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan mesajı: Olumlu adım atılırsa sınır kapılarını açabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de ortak basın açıklaması düzenledi. Erdoğan, 'Olumlu adım atıldığı takdirde kapalı olan kapılarımızı açarız. 'Kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım' diye bir derdimiz yok' dedi.


  • Aliyev, Türkiye'deki sanayi gelişimine değinerek, "Vatan savaşımızda Türk üretimi ünlü Bayraktar SİHA'lar büyük değişikliklere neden oldu. Bayraktar, bizim başarılarımızda büyük rol oynadı. Tüm dünya, Türk halkının zeka ve yeteneğini, Türk sanayisinin ne kadar gelişmiş olduğunu bir kez daha gördü." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den SİHA'lara övgü: Meşhur Bayraktar zaferimize büyük katkıda bulundu
OYNAT 01:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den SİHA'lara övgü: Meşhur Bayraktar zaferimize büyük katkıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de ortak basın açıklaması düzenledi. Türk SİHA'larına övgüler yağdıran Aliyev, 'Meşhur Bayraktar büyük değişikliğe neden oldu. Bu zaferimize büyük katkıda bulundu. Bütün dünya Türk halkının zekasını ve gelişmiş sanayisini bir kez daha gördü' dedi.

"Tarihi bir gün"

Bugünün tarihi gün olduğunu çünkü zafer töreninde, Türk ve Azerbaycan askerlerinin omuz omuza Azadlık Meydanı'ndan geçtiğini söyleyen Aliyev, şöyle devam etti: "Sadece Bakü değil tüm şehirlerimiz Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı. Bu insanların içinden gelen duygulardır. Bu, asırlardır koruduğumuz servettir. Üstünlüğümüz ondadır ki hem halklar hem de liderler birbirine 'kardeş' diyor."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan, Türkiye'yi güç merkezi haline getirdi, Erdoğan Türkiye'si dünya için örnektir
OYNAT 00:42
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan, Türkiye'yi güç merkezi haline getirdi, Erdoğan Türkiye'si dünya için örnektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi güç merkezi haline getirdiğini belirten Aliyev, ''Türkiye, dünyanın birçok ülkesinde hakkı, adaleti koruyor. Ezilmiş halkların haklarını savunuyor. Bugün Erdoğan Türkiye'si dünya için bir örnektir. Bağımsızlık, mertlik, cesaret ve gelişme örneğidir'' ifadelerini kullandı.

"Bölgede yeni bir iş birliği platformu oluşturmalıyız"

Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan birliğinin sadece iki halk için değil bölge için önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Tarihi zafer sonrasındaki yeni dönem için tam hazırlıklıyız. Bugün aziz kardeşimle bundan sonraki dönemle ilgili fikir alışverişinde bulunduk ve düşüncelerimizin örtüştüğünü gördük. Bölgede yeni bir iş birliği platformu oluşturmalıyız. Bu, çok taraflı platform olabilir ve tüm katılımcı ülkeler bundan faydalanır. Geleneksel Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği var. Azerbaycan-Rusya-İran iş birliği var. Türkiye-Rusya-İran iş birliği var. Tüm bu iş birlikleri platformlarını birleştirerek, tek bir platform gibi sunabiliriz. Ermenistan yönetimi, savaştan doğru sonuç çıkarırsa ve kendi asılsız iddialarından vazgeçerek geleceğe bakarsa, o zaman onların da bu platformda yeri olabilir. Biz iş birliğine açığız. Biz bu sayfayı kapatmalıyız. Biz bu düşmanlığa son vermeliyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan mesajı: Olumlu adım atılırsa sınır kapılarını açabiliriz
OYNAT 01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan mesajı: Olumlu adım atılırsa sınır kapılarını açabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de ortak basın açıklaması düzenledi. Erdoğan, 'Olumlu adım atıldığı takdirde kapalı olan kapılarımızı açarız. 'Kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım' diye bir derdimiz yok' dedi.


"Karabağ, dünyanın en güzel bölgelerinden biri olacak"

Yıllardır barış yolunu denediklerini fakat bu mümkün olmadığı için güç kullanarak topraklarını kurtardıklarını vurgulayan Aliyev, şunları kaydetti: "Düşmanı topraklarımızdan çıkardık. Onlara büyük darbe vurduk. Onların ordusunu yok ettik. Fakat sonrasında iş birliğine hazır olduğumuzu söyledik. Yeni bir iş birliği formatı kurarak, gelecekte savaş riskini sıfıra indirebiliriz. Kurtarılan toprakların gelişmesiyle ilgili de düşüncelerimizi paylaştık. Karabağ, dünyanın en güzel bölgelerinden biri olacak. Türk kardeşlerimizin yardımıyla bunu başaracağımıza eminim. Bugün artık net projelerle ilgili konuştuk. Otoyol, demir yolu projeleri, altyapı projeleri. Tüm projelere Türk ve Azerbaycan şirketleri birlikte katılacak. Bu projelerin kısa zamanda hayata geçirilmesi bölgeye yeni nefes getirecek."

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  • Aliyev, Türkiye'ye başta Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve medya mensuplarına bir kez daha teşekkür ederek, "Türkiye'de bizim zaferimize bizim kadar sevinen kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Türk şirketlerinin Şuşa'ya inşa edeceği yeni otoyol bittikten sonra biz Erdoğan'la Şuşa'ya da gideceğiz." dedi.
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