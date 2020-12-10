Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'nın Karabağ kararını hatırlatıp Macron'a seslendi: Siyaseti öğrenememiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla Bakü'de gerçekleştirilen Zafer Geçidi Töreni’nin ardından, Gençlik Sarayı’nda, iki ülke arasındaki anlaşmalar için imza töreni düzenlendi. Törenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a 'siyaseti öğrenememiş' dedi, Aliyev kahkahaya boğuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de ortak basın açıklaması düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un mecliste Karabağ'ı devlet olarak tanımasını eleştirerek ''Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen kalkıyorsun Macron olarak bunu meclisinden geçirmeye yöneliyorsun. Daha siyaseti öğrenememiş, devlet yönetimini de anlamamış, nerede, ne, nasıl olur bunu da bilmiyor'' ifadelerini kullanırken Aliyev kahkahaya boğuldu. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, basın toplantısındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu işin liderliğini yapan kardeşime, onun şahsında tüm Azeri Türk kardeşlerime mübarek olmasını şahsım, milletim adına diliyorum. Tekrar tebrik ediyorum. 44 günlük savaş sonunda ortaya çıkan netice Azerbaycanlı kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse, Türkiye'deki kardeşlerini de aynı şekilde sevindirmiştir.

Bugün bu törenlere biz kardeşimin davetiyle geldik. Caddedeki o heyecanı gördüğümüz zaman coşku ancak bu şekilde olurdu, bunu gördük. Böyle bir zafere mübarek olsun demek görevimizdir. Budan sonraki süreci başarılarla dolu olarak devam ettirmeyi nasip etsin.

"Birlikte Şuşa'ya gideceğiz"

Şuşa şehrine Türk şirketler yol yapacak. Şuşa şehrine yeni inşa edilen yolu, Türk şirketleri inşa ettikten sonra inşallah değerli kardeşimle oraya gideceğiz.

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"ABD, Fransa, Rusya yıllarca oyaladı"

Neden 30 sene Karabağ’da bu çile çektirildi. Bu MİNSK üçlüsü denilen üçlünün işi neydi? Bunlar dünyanın en güçlü ülkeleriydi. Neden bu kadar oyalandılar neden neticelendirmediler? ABD, Fransa, Rusya yıllarca oyaladılar, sonunda Azerbaycan kendi göbeğini kesti. Azerbaycan ‘Göbeğimizi keseceğiz’ dedi, iş yürümeye başladı.

OYNAT 01:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan mesajı: Olumlu adım atılırsa sınır kapılarını açabiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de ortak basın açıklaması düzenledi. Erdoğan, 'Olumlu adım atıldığı takdirde kapalı olan kapılarımızı açarız. 'Kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım' diye bir derdimiz yok' dedi. BiP'te paylaş

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"Olumlu adımlar atarlarsa Ermenistan'la sınırlarımızı açarız"

Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan eğer kabullenip uyarsa, Ermenistan da iş birliği platformunun içinde yer alır. Bizim Ermenistan halkına bir kinimiz yok. Sıkıntı Ermenistan'ın yönetimiyledir. Benim ülkemde 100 bini aşkın Ermeni vatandaşım var. Olumlu adım atıldığı takdirde kapalı olan kapılarımızı açarız. 'Kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım' diye bir derdimiz yok.

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"Fransa yönetimi bize ulaşmak istedi cevap vermedik"

Fransa yönetimi zaman zaman bize ulaşmak istedi ama doğrusu biz de dönmedik. Çünkü biliyorduk ki dert başkaydı. Fransa Meclisi'nin Karabağ kararını Paşinyan bile kabul etmiyor. Macron, meclisinden geçirmeye yöneliyor. Daha siyaseti öğrenememiş."

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