Dünya Aliyev açıkladı Şuşa, Azerbaycanın "kültür başkenti"
ASYA

Aliyev açıkladı: Şuşa, Azerbaycan'ın "kültür başkenti"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrini ülkenin "kültür başkenti" ilan ettiğini açıkladı. Başlıca görevlerinin Ermenilerce yıkılan tarihi ve kültürel anıtların aslına uygun olarak yeninden yapılması olduğunu vurgulayan Aliyev, "Şuşa'yı Azerbaycan kültürünün başkenti ilan ediyorum. Şuşa şehri bunu hak ediyor. " dedi.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.
Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrini ülkenin "kültür başkenti" ilan ettiğini açıkladı.

Azerbaycan'ın zengin kültüre sahip olduğunu hatırlatan Aliyev, Kerimov'a kültür ve dilin korunması ve yaşatılması hususunda talimatlar verdi.

Aliyev, bu yıl ünlü Azerbaycanlı şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin 880. doğum yılının kutlanacağını anımsatarak, 2021'i "Nizami yılı" ilan ettiğini duyurdu.

DİNİ VE MİMARİ YAPILAR KORUNMALI

Muğam, aşıklık ve halıcılık sanatlarının korunması ve yaşatılmasının önemine değinen Aliyev, dini ve mimari yapıların korunması gerektiğine dikkat çekti.

Aliyev, bir zamanlar Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklarda 60'tan fazla caminin yıkıldığına işaret ederek, "Hiçbir uluslararası kurum bu konuda Ermenistan'ı kınamıyor. Biz ise Ermeni kiliselerini koruyoruz. Bizim Ermeni halkıyla hiçbir sorunumuz yok ve Azerbaycan'da yaşayan Ermeniler bizim vatandaşlarımızdır. Bugün Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler de eminim, Azerbaycan devletinde normal yaşayabileceklerini artık anlıyorlar." dedi.

ŞUŞA BUNU HAKEDİYOR

Başlıca görevlerinin Ermenilerce yıkılan tarihi ve kültürel anıtların aslına uygun olarak yeninden yapılması olduğunu vurgulayan Aliyev, "Şuşa'yı Azerbaycan kültürünün başkenti ilan ediyorum. Şuşa şehri bunu hak ediyor. Sadece Azerbaycan'ın değil, bölgenin kültür başkenti sayılabileceğini düşünüyorum. Şuşa'nın kültürel yaşamı zengin olmalıdır. Şuşa'nın restorasyonu için çalışmalar artık başladı. Benim talimatım üzerine oraya büyük bir heyet gönderildi. Şuşa, zaman kaybetmeden, aynı zamanda acele etmeden aslına uygun olarak restore edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

Özünden koparılan Şuşa Camisi'nde Azerbaycan askerinin Haşr suresi tilaveti mest etti
OYNAT 01:59
Özünden koparılan Şuşa Camisi'nde Azerbaycan askerinin Haşr suresi tilaveti mest etti
Karabağ operasyonlarıyla 44 günde özüne dönen Şuşa'da artık Kur'an sesleri yükseliyor. Azerbaycan askerlerinin Şuşa Camisi'nde Haşr Suresi'nin 22-24. ayetleri okuduğu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.

Azerbaycan askerlerinden Paşinyan'ın dans ettiği noktada halay
OYNAT 01:05
Azerbaycan askerlerinden Paşinyan'ın dans ettiği noktada halay
Azerbaycan askerleri, Ermenistan işgalinden kurtardıkları Şuşa'da toplanarak zafer halayı çekti. Aynı noktada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dans ederek Azerbaycan güçlerine meydan okumuştu.


Abone Ol Google News
Evlerine kavuşan depremzedeler konuştu

Evlerine kavuşan depremzedeler konuştu

​Yapılanları görmeyenler var ama çok güzel iş başardılar.
Aslan Konya deplasmanında

Aslan 'Konya'
deplasmanında

Konyaspor-G.Saray maçının canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Düşsen de korkma!

'Düşsen de korkma!'

​Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı.
'Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür?'

'Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür?'

​Baba Gültekin: CHP'liler dün destek veriyordu, bugün şikayet ediyorlar.

Koronavirüse<br>yakalandı

Koronavirüse
yakalandı

​Milli futbolcumuzun tedavisine başlandı.

Yakınları bile ondan korkuyor

Yakınları bile ondan korkuyor

"Rüyalarıma giriyorlar arada. Hiç korkmuyorum"

Dikkat ekipler harekete geçti

Dikkat ekipler harekete geçti

Balıkçıdan alıp pişirdi zehirlendi, hayatını kaybetti.

Ölüme davetiye çıkarıyorlar

Ölüme davetiye çıkarıyorlar

​İstanbul trafiğinde şoke eden görüntüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.