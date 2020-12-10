Azerbaycan'ın gurur günü: Karabağ Zaferi kutlanıyor

Cumhurbaşkanın Erdoğan ve Mehmetçik, Azerbaycan'ın Azadlık Meydanı'ndaki Zafer Geçidi Töreni'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor:

Azerbaycan'ın 44 gün süren destansı mücadelesinde şehit düşen şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Karabağ'ı 30 yıllık işgalden kurtaran orduyu tebrik ediyorum. Bu başarıda en büyük pay kardeşim İlham Aliyev'indir.

Türkiye, Azerbaycan'ın mücadelesinde yanında olmuştur. Siyasi ve askeri alandaki mücadele farklı cephelerde sürecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev Bakü'de Zafer Geçidi Töreni'ne Katılıyor https://t.co/fY0AyfWXyT — Yeni Şafak (@yenisafak) December 10, 2020

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Azerbaycan'da sevgi seli

Yapılan bütün tahribatın hesabının sorulması gerekiyor. Savaş sırasında 100 masum sivil şehit edilmiş, anneler yavrusuz bırakılmış, 416 kardeşimiz de yaralanmıştır. Bunların hesabını sormak boynumuzun borcudur.

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"ERDOĞAN'IN DESTEĞİ BİZE GÜÇ VERDİ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklama yapıyor:

Bu görüntü bizim dostluğumuzu gösteriyor. Türkiye Azerbaycan’a desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Kardeşim Erdoğan’ın desteği bize güç verdi, halkımızı sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz.

Biz 'Yeter artık' dedik, 44 günde işgale son verdik. Azerbaycan askeri şerefli görevi yerine getirdi, işgal bitti. Biz bu harbi hem meydanda hem siyasette kazandık.

Biz bu zaferi 30 yıla yakın bekledik. Ermeni faşizmi yine baş kaldırırsa, demir yumruğumuz iner.

DÜNYA Tanklarla Bakü'ye gireceğiz demişlerdi: Tankları geldi kendileri yok!

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: Azerbaycan büyük zaferini kutluyor

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