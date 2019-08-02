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ORTADOĞU

Suudi Arabistan ABD vatandaşı doktoru serbest bıraktı

Suudi Arabistan, Kasım 2017'den bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Dr. Walid Fitaihi'yi serbest bıraktı. 55 yaşındaki Fitaihi'nin gözlerinin bağlandığı, kıyafetlerinin çıkarıldığı ve bağlandığı sandalyede elektrik şokuna tabi tutulduğu öne sürülmüştü.

Haber Merkezi AA
ABD vatandaşı Dr. Walid Fitaihi.
ABD vatandaşı Dr. Walid Fitaihi.

Suudi Arabistan, Kasım 2017'den bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Dr. Walid Fitaihi'yi serbest bıraktı.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da 20 aydır tutuklu bulunan ABD vatandaşı Dr. Walid Fitaihi'nin serbest bırakıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan makamları konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

  • Uluslararası basında, Suudi Arabistan'daki "yolsuzluk operasyonları" kapsamında Kasım 2017'de gözaltına alınan doktor Fitaihi'nin "keyfi" şekilde tutuklandığı ve işkenceye maruz kaldığı yönünde haberler yer almıştı.

Tutuklular için mektup yazıldı

Konuyla ilgili birçok insan hakları kuruluşu tepkilerini ortaya koyarken ABD Kongresindeki Demokrat senatörler de nisan ayında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e gönderdikleri mektupta ülkede tutuklu bulunan birçok muhalif ve aktivisti serbest bırakma çağrısı yapmıştı. Mektupta, şu ifadelere yer verilmişti:

  • "Harvard Üniversitesi mezunu bir doktor olan ve Kasım 2017'den bu yana herhangi bir resmi suçlama ya da mahkeme olmadan hapiste tutulan Fitaihi'nin acilen ve koşulsuz şekilde serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz. Dr. Fiatihi'nin işkenceye uğradığına dair korkunç raporlar da belgelendi. Bir Amerikan vatandaşına böyle davranılmasını hoş görmeyeceğiz ve bu konuyla kati bir şekilde ilgilenmenizi rica ediyoruz."

İşkence iddiaları

New York Times da mart ayında yayımladığı ve Fitaihi'nin durumundan haberdar olan bir arkadaşına dayandırdığı haberinde doktor Fitaihi'nin Riyad'da bir otelde gözaltında tutulduğu odadan sürüklenerek başka bir odaya götürüldüğü ve burada kendisine işkence yapıldığını iddia etmişti.

Haberde, 55 yaşındaki Fitaihi'nin gözlerinin bağlandığı, kıyafetlerinin çıkarıldığı ve bağlandığı sandalyede elektrik şokuna tabi tutulduğu, işkence sırasında kırbaçlandığı öne sürülmüştü.

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