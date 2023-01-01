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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Abu Dabi’de yoktu: Körfez’de yeni ayrışmanın fotoğrafı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin lideri Muhammed bin Zayed’in resmi davetiyle Mısır, Ürdün ve Körfez ülkelerinin liderleri çarşamba günü Abu Dabi’de “bölgesel meseleleri konuşmak” üzere bir araya gelirken, toplantıda bölgenin etkin gücü olarak gösterilen Suudi Arabistan’ın yer almaması soru işaretlerini beraberinde getirdi.

4:00 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
BAE lideri Muhammed bin Zayed’in resmi davetiyle Mısır, Ürdün ve Körfez ülkelerinin liderleri çarşamba günü Abu Dabi’de “bölgesel meseleleri konuşmak” üzere bir araya geldi.

BAE lideri Muhammed bin Zayed’in resmi davetiyle Mısır, Ürdün ve Körfez ülkelerinin liderleri çarşamba günü Abu Dabi’de “bölgesel meseleleri konuşmak” üzere bir araya geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) lideri Muhammed bin Zayed’in resmi davetiyle Mısır, Ürdün ve Körfez ülkelerinin liderleri çarşamba günü Abu Dabi’de “bölgesel meseleleri konuşmak” üzere bir araya gelirken, toplantıda bölgenin etkin gücü olarak gösterilen Suudi Arabistan’ın yer almaması soru işaretlerini beraberinde getirdi. BAE’nin başkentinde yapılan ve ülkenin resmi haber ajansı tarafından “kardeşlik toplantısı” olarak adlandırılan buluşmaya, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi katıldı. Suudi Arabistan’ın de facto lideri Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın liderler zirvesinde olmaması, “Davet mi edilmedi yoksa davet edilmesine rağmen katılmadı mı?” sorusuna sebep oldu. Abu Dabi ve Riyad arasında son dönemde bölgesel ve küresel politikalara ilişkin bir ayrışmanın yaşandığı iddialar arasındaydı.

Muhammed bin Zayed

BÖLGESEL KONULARDA ZITLAŞMA

Kritik gelişmeyle ilgili Yeni Şafak’a konuşan ORDAF Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, özellikle son dönemde Dubai ve Riyad arasında bölgesel politikalarda yaşanan ayrışmaya dikkat çekerken, Yemen Savaşı’ndaki duruş ve İsrail ile normalleşme siyasetinin bölgesel olarak farklılık oluşturan konuların başında geldiğini söyledi. Kurşun, “BAE tarafından İsrail ile hızlı bir normalleşme süreci devam ederken, Suudi Arabistan bu konuda teenni ile hareket ediyor. Ayrıca Abu Dabi’nin Suudi Arabistan’a hasım bazı kuvvetlerle Yemen’de temasta olması da iki ülkenin ayrıştığı konulardan biri. Bu durum, bölgesel konuların konuşulacağı toplantılarda temsil konusunda farklılıklar ortaya çıkarabilir” şeklinde konuştu. Körfez İlişkileri Uzmanı Havvanur Fadila ise, iki ülkenin küresel aktörlerle olan ilişkilerindeki farklılığa dikkat çekti. Fadila, “Suudi Arabistan Rusya-Çin ekseninde yeni müttefikler arayıp OPEC+ vasıtasıyla petro-dolar sistemini tartışmaya açarken, Abu Dabi daha dengeli bir politika peşinde. Abu Dabi, uzun yıllar Batı kamuoyunda yoğun emek sarf ederek elde ettiği imajın Cemal Kaşıkçı cinayeti gibi skandallarla zarar göreceğini fark ederek Riyad’ın özne olduğu konularda temkinli davranmaya başladı” şeklinde konuştu. BAE lideri Muhammed bin Zayed de geçen yıl Aralık ayında Riyad’da düzenlenen Körfez ülkeleri-Çin iş birliği toplantısına katılmamıştı.


#Suudi Arabistan
#BAE
#Körfez Ülkeleri
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Abu Dabi’de yoktu: Körfez’de yeni ayrışmanın fotoğrafı
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