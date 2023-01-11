Ekonomi Petroldeki kazanca yönelik vergi kararına Suudi Arabistandan tepki Bencillik yapıyorlar
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Petroldeki kazanca yönelik vergi kararına Suudi Arabistan'dan tepki: Bencillik yapıyorlar

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, bazı Batılı ülkelerin petrol şirketlerinin kazançlarına yönelik vergi kararını, "bencillik" olarak nitelendirdi.

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Haber Merkezi AA
Petroldeki kazanca yönelik vergi kararına Suudi Arabistandan tepki: Bencillik yapıyorlar
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, başkent Riyad'da düzenlenen Uluslararası Madencilik Konferansı'ndaki konuşmasında, yüksek karlar elde eden fosil yakıt üreticilerine "ek vergi getirme" yönündeki Batılı ülkelerin kararına tepki gösterdi.

Petrol fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde enerji firmalarının ne tür sıkıntılar çektiklerinin dikkate alınmadığını savunan Cedan, "(Petrol şirketlerine) Bu vergiler, verimsiz tek taraflı bencilce düşüncelerin ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Bu arada ülkenin ulusal petrol şirketi Saudi Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hasan en-Nasır, daha önce yaptığı açıklamada, şirketlere yönelik "vergi dayatmalarının" enerji krizi için çözüm olmayacağını söylemişti.

Avrupa Birliği, 2022-2023 tarihlerinde yüksek kazanç sağlayan fosil yakıt üreticilerine ek vergi getirmeyi kararlaştırmıştı. Buna tepki gösteren enerji şirketlerinden bazıları, konuyu yargıya taşımıştı.

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