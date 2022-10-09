Tatarlar yine göç yolunda: Bu çile Rus askeri olmamak için

Rusya’da 21 Eylül’de ilan edilen seferberlik, 2014’ten bu yana Rus işgali altındaki Kırım’da büyük göç hareketi başlattı. Rusya’nın zorla askere almak istediği Kırım Türkleri ülkeyi terk ediyor. Seferberlik ilanının ertesi günü yola çıkan Zamera D., yaşadığı zorlu yolculuğu Yeni Şafak’a anlattı. Rusya Kırım’ı işgal ettiğinden beri Kırım Tatar halkının Ukrayna’yı savunduğunu belirten Zamera D., Kırım’da uzun zamandır baskı ve zulüm altında yaşadıklarını söyledi.

ORDUYA İLK KIRIM TATARLARINI ALDILAR

8 senedir Rus baskısı altında olduklarını ifade eden Zamera D. “Çoğu erkek kaçırıldı. Hâlâ nerede oldukları bilinmiyor. Putin seferberlik ilan ettiğini açıkladı. Bunun ardından Ruslar, yüzde 80-90 Kırım Tatarlarını orduya aldı, sonrasında Ruslar tercih edildi. Bizim Ruslara karşı olduğumuzu bildikleri halde zorla erkekleri alıyorlar. Sokaklarda tanklarla geziyor, gördükleri erkekleri sorgusuz sualsiz orduya alıyorlar” diye konuştu.

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6 KM YÜRÜYÜP SINIRA ULAŞTIK

Kırım Tatarlarının göçe maruz kaldığını anlatan Zamera D. şunları söyledi: “İnsanlar ailelerini, kendilerini korumak için göç etmek zorunda kalıyor. Biz de öyle. Önce otobüslerle Krasnodar’a geçtik. O kadar kalabalıktı ki Gürcistan’a 6 km kala çocuklarımızla beraber yürüyerek sınır kapısına ulaştık. Sınıra giden yol dağlık olduğu için her an önümüz kesilecek diye hızlı hızlı yürüdük. Bu esnada bir adam korku ve endişeden kalp krizi geçirip vefat etti.”

Sınırda zulüm

Zamera D. Gürcistan sınırında yaşadığı zorluğu şöyle anlattı: “Sınır bölgesine vardığımızda Gürcistan sınır güvenlik sorumluları Kırım’ın Ruslar tarafından işgalini kabul etmediği için bizden Ukrayna pasaportu istedi. Ben ve eşimde eski Ukrayna pasaportu vardı, fakat çocuklarımda yoktu. Onlarda Rus pasaportu var. Bu yüzden 2 gün sınırda bekledik. İnsanlar burada zor anlar yaşadı. Pasaportumuzda Gürcistan damgası olmadığı için yiyecek ve su satmadılar. 2 gün aç susuz kaldık.”

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