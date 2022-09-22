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Rusya'da seferberlik isyanı: Halk sokağa döküldü

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün açıkladığı kısmi seferberlik kararı sonrasında başlayan protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. İnsan hakları örgütleri seferberlik kararına karşı dün akşam düzenlenen ve binlere kişinin katıldığı gösterilerde 1300'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ülkenin 38 kentinde gösteriler düzenlendiği belirtildi.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyada seferberlik isyanı: Halk sokağa döküldü
Rusya'da halk sokaklara döküldü

Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün açıkladığı kısmi seferberlik kararı sonrasında başlayan protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı.

İnsan hakları örgütleri seferberlik kararına karşı dün akşam düzenlenen ve binlere kişinin katıldığı gösterilerde 1300'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ülkenin 38 kentinde gösteriler düzenlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanı İrina Volk ise protestoları “yasa dışı ve küçük çaplı gösteriler” diye niteledi. Moskova Başsavcılığı, gösterilere katılanların 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği uyarısında bulundu.

YURT DIŞINA BİLETLER TÜKENDİ

Rus basınına göre, Ukrayna savaşı sürerken 300 bin yedek askeri aktif göreve çağırma çağrısı ülkeden kaçışı da hızlandırdı, İstanbul gibi kentlere tek yön bilet fiyatları hızla yükseliyor. Birçok yere biletlerin tükenmesi de dikkat çekti.

Kısmi seferberliğe karşı internet üzerinden başlatılan kampanyaya ise kısa sürede 300 bine yakın kişi imza verdi.

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