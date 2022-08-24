Dünya Tayland Başbakanı Chan-ocha görevden uzaklaştırıldı
ASYA

Tayland Başbakanı Chan-ocha görevden uzaklaştırıldı

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Prayuth Chan-ocha’yı görev süresi sınırının yasal incelemesinin sonucu belli olana kadar resmi görevden uzaklaştırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Tayland Başbakanı Chan-ocha görevden uzaklaştırıldı
Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça.

Tayland’da 2014 yılında gerçekleşen askeri darbe sonrası orgenerallikten gelerek başbakanlığı devralan ve 3 yıllık görev süresi biten Chan-ocha’nın görevi bırakmaması ülke genelinde protesto ediliyor. Eylemlerde Başbakan Chan-ocha’ya görevi bırakma çağrısı yapılırken, Tayland Anayasa Mahkemesi Başbakan Prayuth Chan-ocha’yı görev süresi sınırının yasal incelemesinin sonucu belli olana kadar resmi görevden uzaklaştırdı.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça
Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça

Başbakan Yardımcısı Wissane Krea-ngam dün yaptığı basın açıklamasında, muhalefet partilerinin Başbakan Chan-ocha’nın görevi bırakması taleplerinin henüz Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirmede olduğu ve kararın önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade etmişti. Krea-ngam ayrıca Anayasa Mahkemesinin Chan-ocha’nın görevi bırakması kararı alması durumunda bile başbakanlık geçici görevini yardımcısı Prawit Wongsuwon’un devralacağı ve hükümeti Chan-ocha’nın da savunma bakanı olarak dahil olduğu kabine ile beraber yürüteceklerini belirtmişti.

Havaalanı görevlileri şok geçirdi: Bavuldan 17 canlı hayvan çıktı
FOTOĞRAF 12
Title
Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Hindistan'ın Chennai şehrine seyahat edecek olan yolcunun bavulunda Suvarnabhumi Havalimanında yapılan kontrol sırasında 6 farklı türde toplam 17 canlı hayvan bulundu.
Title
Hindistan uyruklu 21 yaşındaki Abilash Annaduri adlı yolcunun bavulundan 1 yavru çöl tilkisi, 1 rakun, 2 iguana, 2 piton yılanı, 3 monitör kertenkelesi ve 8 marmoset maymunu çıktı.
Title
Bavulun içinde bantla sabitlenmiş olan plastik kutuların içinde bulunan hayvanların oldukça bitkin düştüğü görülürken, bavulun içinde ayrıca kutuları gizlemek amacıyla konulduğu düşünülen oldukça fazla sayıda yiyecek, içecek ve oyuncak paketleri çıktı.
Title
Bavuldan çıkan hayvanlara ilk sağlık müdahalesi sonrasında yapılan açıklamada, tüm hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlenirken, hayvanların hiç birisinde çip olmadığı ve bu nedenle nereden geldiklerinin tespit edilmesinin zor olduğu belirtildi.
Title
Hayvanların toplam maliyetlerinin yaklaşık 49 bin Türk Lirası civarı olduğu ifade edildi.
Title
Hayvanları ve doğayı koruma kapsamında ağır cezai yaptırımları olan Tayland’da, polis tarafından gözaltına alınan yolcunun şahsın 10 yıla kadar hapis ve 1 milyon bahta kadar para cezası alabileceği belirtildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Havaalanı görevlileri şok geçirdi: Bavuldan 17 canlı hayvan çıktı
Tayland'dan Hindistan'a seyahat edecek bir yolcunun bavulundan 17 adet canlı hayvan çıktı. Altı farklı türden hayvanı yanında taşıyan Hindistan uyruklu şahıs, gözaltına alındı.


Türkiyenin IQ seviyesi en yüksek şehirleri açıklandı

Türkiye'nin IQ seviyesi en yüksek şehirleri açıklandı
AKOM saat verip uyardı

AKOM saat verip uyardı

İstanbul'da sağanak ve dolu bekleniyor.
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri

Yeni liste belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

​Yeni güne de tarihi zirveyle başladı.

​4 bin 800 TL taksit ve 240 aya kadar vade imkanı.

​"Azerbaycan potansiyel bir tehdit yeniden İran'a ilhak edilmeli."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.