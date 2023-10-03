Tayland’da AVM’de silahlı dehşet: 14 yaşındaki saldırgan katliam yaptı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde iki silahlı saldırı düzenlendi. Bir tıp merkezi ve yakınındaki binada düzenlenen silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler olduğunu açıkladı. Baskın yaptığı binayı yakan 32 yaşındaki zanlı, özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Hollanda basını saldırılarda en az iki kişinin öldüğünü yazdı.