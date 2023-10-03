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Dünya

Tayland’da AVM’de silahlı dehşet: 14 yaşındaki saldırgan katliam yaptı

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir AVM’de meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

14:56 . 3/10/2023 Salı
IHA
14 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

14 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yer alan Siam Paragon lüks alışveriş merkezinde yerel saatle 17.10 sıralarında silahlı saldırı gerçekleşti. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganın alışveriş merkezinin içindeki bir tuvaletten çıkarak ateş etmeye başladı. Silahlı seslerinin duyulmasının ardından alışveriş merkezinde büyük panik yaşanırken, AVM’den çıkamayanlar masaların altına saklandı, birçok kişi ise koşarak dışarı çıktı.


Tayland Polis Müdürlüğü Merkez Binası’nın yaklaşık 100 metre ilerisinde gerçekleşen saldırıya polis ekipleri kısa sürede müdahale ederken, saldırgan ekiplere direnmeden teslim oldu. Polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan ve silahına el konulan saldırganın, askeri kıyafetler giydiği görüldü. Saldırganın 14 yaşında bir üniversite profesörünün oğlu olduğu açıklandı.


Olay sonrası alışveriş merkezi inceleme için tamamen boşaltılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Antalya'da taksi şoförü ile silahlı saldırgan arasındaki arbede araç kamerasına yansıdı
Antalya'da taksi şoförü ile silahlı saldırgan arasındaki arbede araç kamerasına yansıdı

Antalya'da müşteri olarak bindiği takside, taksiciyi tabanca kabzasıyla darbettiği öne sürülen zanlı yakalandı. Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde taksiye binen H.E. (28), aracın şoförü Ahmet E'nin "Nereye gitmek istersiniz?" sorusuna "Devam et" karşılığını verdi. Taksi şoförünün, bir süre ilerledikten sonra sorun olup olmadığını sorduğu H.E, belindeki tabancayı çıkardı. Şüpheli, tartıştığı Ahmet E'nin başına silahın kabzasıyla vurdu. Bunun üzerine aracıyla manevra yapıp H.E'nin elindeki tabancayı almak isteyen taksi şoförü, şüphelinin üzerine atladı. Yaşanan arbedede ateş alan tabancadan çıkan kurşun, aracın tavanına isabet etti. Araçtan inip kaçan H.E, ihbar üzerine çevrede araştırma başlatan polis ekiplerince yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay anı ise araç içerisindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.


#Tayland
#Silahlı Saldırı
#AVM
42 dakika önce
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