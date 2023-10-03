FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin 10 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 1’i mahrem imam, 1’i daha önce ihraç edilmiş binbaşı, 8 ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.