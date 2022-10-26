​Tayvan Dışişleri Bakanı: Çin diplomatik saldırıları yoğunlaştırabilir

Tayvan Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, Çin'in adanın kalan birkaç diplomatik müttefikinden daha fazlasını kapmak da dahil olmak üzere geçen hafta düzenlenen kongrenin ardından Tayvan'a yönelik diplomatik "saldırılarını" hızlandıracağını söyledi.

Çin'in iktidardaki Komünist Partisi, kongresini tamamladı ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in iktidardaki hakimiyetini pekiştirdi.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, parlamentoya sunduğu bir raporda, Pekin'in Tayvan'ın güçlü itirazlarına rağmen Çin'in kendi toprakları olduğunu iddia ettiği adadaki "güvenlik tehdidini ve diplomatik baskısını" artırmasını beklediğini söyledi.

Tayvan üzerindeki tehditler artabilir

Wu, milletvekillerine verdiği demeçte, "Çin, özellikle diplomatik alanda, Tayvan'a yönelik saldırılarını ve tehditlerini artıracak, endişemiz bu" dedi.

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Wu, Tayvan'ın, belirtilmeyen diplomatik müttefiklerinden Çin'in adanın müttefiklerini Pekin'e resmi tanınmaya geçmeye ikna etme çabalarını artırdığına dair "işaretler" ve istihbarat aldığını söyledi.

Wu'nun görev süresi boyunca, altı ülke Taipei'den Pekin'e resmi tanıma geçirdi ve bu da Tayvan'ın eyaletler arası ilişkilere hakkı olmadığını söyledi.

Çin, baskıyı zaten artırmıştı

Şu anda yalnızca 14 ülke adanın hükümetini resmen tanıyor; bunların çoğu Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler'deki yoksul ve gelişmekte olan ülkeler.

Pekin ve Taipei, birbirlerini, ülkeleri kendileriyle resmi ilişkiler kurmaya ikna etmek için "dolar diplomasisi" kullanmakla suçladılar.

Çin, Tayvan'ı Çin yönetimini kabul etmeye zorlamak için diplomatik ve askeri baskıyı artırdı. Tayvan hükümeti, geleceğine yalnızca adanın 23 milyon insanının karar verebileceğini ve Tayvan'ın hiçbir zaman Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yönetilmediği için egemenlik iddialarının geçersiz olduğunu söylüyor.

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