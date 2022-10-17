​İran ve Çin ilişkilerini genişletme ihtiyacını vurguladı

Çin'in dünyadaki teknoloji, ekonomi ve farklı sektörlerdeki üstünlüğü ile ilgili olarak İranlı milletvekili, mevcut kapasitelerin kullanılması ve karşılıklı sözleşmelerin uygulanmasının gerekliliğinin altını çizdi.

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun eski başkanı ve aynı zamanda Çin'in eski büyükelçisi olan Burucerdi, İran Parlamentosu'nun ikili ilişkilerle ilgili konuları takip etmede denetleyici bir varlık olarak kilit rolünü vurguladı.

IRNA'nın haberine göre İran-Çin Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Ahmed Amirabadi Farahani, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yönetiminin "Doğu'ya Bak" yaklaşımına önem verdiğini ve Çin ile ilişkilerin genişletilmesine daha fazla dikkat gösterilmesi gerektiğini söyledi.

İran-Çin Parlamento Dostluk Grubunun kapasitelerinin ve üyelerinin iki ülke arasındaki ilişkilerdeki deneyimlerinin altını çizen yasa koyucu, Tahran ve Pekin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi söz konusu olduğunda grup üyelerinin parlamento ve yönetim için uygun danışmanlar olabileceğini kaydetti.

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