Dünya Tayvan üç bin İHAyla yeni bir ordu kuruyor
ASYA

Tayvan üç bin İHA'yla yeni bir ordu kuruyor

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın artan savunma tehditlerine karşı 3 bin yeni insansız hava aracından (İHA) oluşan filo kurmayı planladığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Tayvan üç bin İHAyla yeni bir ordu kuruyor
Foto/arşiv

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın artan savunma tehditlerine karşı 3 bin yeni insansız hava aracından (İHA) oluşan filo kurmayı planladığı bildirildi.

Taipei Times gazetesinin haberine göre, Savunma ve Ekonomi bakanlıklarından, Ulusal Bilim ve Teknoloji Konseyinden, Ulusal Chung-Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden (CSIST) temsilcilerden oluşan heyet, bu konuda çalışma yürütüyor.

Heyetten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında askeri amaçlı kullanmak üzere yaklaşık 3 bin İHA'nın tedariki için 9 üreticiden prototipler geliştirmeleri istenecek.

Üreticiler, gemiden keşif, karadan keşif ve genel keşif amaçlı İHA'ların yanı sıra minyatür dronlar ve hedef tespit kabiliyetine sahip dronlar için prototipler hazırlayacak.

Prototiplerin üretimi için Savunma Bakanlığı, ağustosta sınırlı ihale açacak. İhaleyi kazanan şirketlerin üretimlerini yılın ikinci yarısında tamamlayıp teslimatları gelecek yılın başında yapması planlanıyor.

Üretici şirketlere, Tayvan'ın savunma sanayi geliştirme kuruluşu CSIST'in teknoloji transferi yapması öngörülüyor.

Savunma Bakanlığı, ihaleye girecek şirketlerden, Çin merkezli şirketlerden mali destek almadıklarını, Çin merkezli şirketlerde ortaklıkları bulunmadığını, Çin'de ve Çinli şirketler tarafından üretilen ürün ve parça kullanmayacaklarını kanıtlamalarını ve gizlilik taahhüdünde bulunmalarını isteyecek.

ABD ve Japonya'dan nükleer reaktör iş birliği
DÜNYA
ABD ve Japonya'dan nükleer reaktör iş birliği
Radar görüntüsü paylaşıldı

Radar görüntüsü paylaşıldı

İl il uyarıldı: Çok ciddi geliyor.
İçinde daha nice gizemleri barındırıyor

'İçinde daha nice gizemleri barındırıyor'

Van Gölü'nde ortaya çıktı: Şu ana kadar bulunanların en büyüğü.
Başörtüsünde samimi değillermiş

​AK Parti'nin müzakere randevusunu kabul etmediler.

​Kaliforniya felaketi yaşıyor: 14 kişi hayatını kaybetti.

​Birçok kişiyi yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi.

'Konut sayısında sınırımız yok, kredileri artırırız'

​2022 yılında emekli olanlar da yararlanacak.

​Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

​İBB'den 'ücretsiz' LGBT propagandası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.