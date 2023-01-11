Dünya ABD ve Japonyadan nükleer reaktör iş birliği
AMERİKA ASYA

ABD ve Japonya'dan nükleer reaktör iş birliği

ABD ve Japonya, küçük modüler tip dahil yeni nesil nükleer reaktörlerin geliştirilmesi ve yapımında işbirliğine gideceklerini duyurdular. Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi konuya ilişkin "Mevcut reaktörlerden tam olarak faydalanmak ve daha güçlü tedarik zincirleri oluşturmak için (ABD ile) iş birliği imkanlarını araştıracağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
ABD ve Japonyadan nükleer reaktör iş birliği
ABD/Japonya

ABD ve Japonya, küçük modüler tip dahil yeni nesil nükleer reaktörlerin geliştirilmesi ve yapımında işbirliği yapacaklarını duyurdular.

Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Nişimura Yasutoşi, Washington ziyaretinde ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile bir araya geldi.

Sıvılaştırılmış doğal gaz dahil enerji konularını da ele alan iki bakan, enerji kaynaklarına yönelik tutarlı bir düzenleyici ortamın korunmasına yönelik fikir birliğine vardı.

Bakanların ortak açıklamasına göre, Japonya ve ABD, küçük modüler tip dahil, yeni nesil ve modern nükleer reaktörlerin geliştirilmesi ve yapımında iş birliği yapacak.

Japon Bakan Nişimura, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin, ülkesinin "karbonsuzlaşmayı artıracak politikalarındaki değişikliğini" olumlu karşıladığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

  • "Mevcut reaktörlerden tam olarak faydalanmak ve daha güçlü tedarik zincirleri oluşturmak için (ABD ile) iş birliği imkanlarını araştıracağız."

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