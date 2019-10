Tel Abyad güvenli olunca döneceğiz Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon beklenirken DEAŞ ve PKK’dan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelileri eve dönüş heyecanı sardı. 3,5 yıl önce evini bırakıp gelen Mehmet Salih, “Tel Abyad güvenli olduğu an döneceğiz. Bir haftadır her gün sınır kapısına gidiyoruz. Bekliyoruz. Her an eve dönmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Yasemin Asan 09 Ekim 2019, 04:00 Son Güncelleme: 09 Ekim 2019, 04:22 Yeni Şafak