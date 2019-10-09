Tel Abyad güvenli olunca döneceğiz

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonu en çok eve dönmek isteyen Suriyelileri sevindirdi.

DEAŞ ve PKK terör örgütlerinden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelileri eve dönüş heyecanı sardı. 3,5 yıl önce evini bırakıp Türkiye’ye sığınanlardan Mehmet Salih, “Biz Türkiye’de kalıcı değiliz, Tel Abyad güvenli olduğu an döneceğiz. Bir haftadır her gün sınır kapısına gidiyoruz. Bekliyoruz. Her an eve dönmeyi dört gözle bekliyoruz. Biz güven, huzur istiyoruz. Bunu sağlayacak tek ülkede Türkiye’dir” dedi.

Teröristlerin yerle bir ettikleri ülkelerini Türkiye ile birlikte yeniden inşa etmeye hazırlandıklarını kaydeden Salih, “Teröristler kitapları değiştirmiş, okulları yıkmış, evlerimizi işgal etmiş. Şuan kaçarken herşeyi çalıyorlar. Elektrik kablolarını bile çalıyorlarmış. Ülkemizi yerle bir ettiler. Ama biz yeniden inşa etmeye hazırız” diye konuştu. ABD destekli PKK’nın işgalindeki bölgeden şimdiye dek Türkiye’ye 512 bin 708 Suriyeli geldi. Bu kişiler Barış Pınarı Harekâtı ile oluşturulacak güvenli bölgeye dönerek ülkelerinde yaşayacak.