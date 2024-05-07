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ÖGG 108. sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? EGM Özel Güvenlik sınav sonuç tarihi 2024 açıklandı mı?

"ÖGG 108. sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim Sınavı 27 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Sınav soru ve cevapları da 29 Nisan günü erişime açıldı. Adaylar sınav sonuç tarihini gündemine aldı. Sınav sonuçları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından ilan edilecek. Adaylara sınavlarda toplam 100 soru yöneltilirken doğru cevaplanan her sorunun puan olarak karşılığı 1 olacak. Adayların başarılı olmaları için temel silahsız sınav puan toplamının ortalamasının en az 60 puan, yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50 olması gerekiyor.

16:30 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
ÖGG sınav sonuçları 2024
ÖGG sınav sonuçları 2024

"ÖGG 108. sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? EGM Özel Güvenlik sınav sonuç tarihi 2024 açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirli aralıklarla düzenleniyor. Sınav sonuçları değerlendirme işlemlerinin ardından erişime açılacak. Sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

ÖGG 108. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınav sonuç tarihi, EGM tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı. Buna göre ÖGG 108. dönem sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruluyor. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplaması gerekiyor. Değerlendirme ise her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

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#ögg sınav tarihi 2024
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