"ÖGG 108. sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? EGM Özel Güvenlik sınav sonuç tarihi 2024 açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirli aralıklarla düzenleniyor. Sınav sonuçları değerlendirme işlemlerinin ardından erişime açılacak. Sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

ÖGG 108. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınav sonuç tarihi, EGM tarafından paylaşılan kılavuzda yer aldı. Buna göre ÖGG 108. dönem sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.