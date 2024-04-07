|
Dünya

Terör devleti İsrail'in Gazze'nin güneyinden çekilmesine ABD'den ilk açıklama geldi: Dinlenip yenilenmeleri için

Terör devleti İsrail, günün erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki birliklerini geri çekme kararı aldı. Kararın ardından ABD'den ilk açıklama geldi. Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çekilmenin yeni bir operasyon planı doğrultusunda değil, askerlerin “dinlenip yenilenmeleri” için olduğunu belirtti.

18:50 - 7/04/2024 Pazar
IHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 6 ay geride kaldı. Bölgenin dört bir yanında bombardımanını sürdüren ve binlerce sivili öldüren İsrail güçleri, bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekildi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise bugün açıklanan kısmi çekilmeye ilişkin konuştu. Çekilmenin yeni bir operasyon planı doğrultusunda gerçekleşmediğini belirten Kirby, “Dört aydır sahadalar. Aldığımız haberlere göre yoruldular ve kendilerini yenilemeye ihtiyaçları var” dedi.


İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından bugün yapılan açıklamada, “98. Komando Tümeni, 4 aydır operasyon yürüttüğü Han Yunus'tan görevini tamamlayarak dün gece saatlerinde çekildi” ifadeleri kullanılmış, bölgede yalnızca bir tugayın görevine devam ettiği aktarılmıştı.


#ABD
#İsrail
#Gazze Şeridi
#Han Yunus
23 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eyüpspor ne zaman kuruldu, oyuncu kadrosunda kimler var?