ABD ve İsrail yüksek alarmda: "İran misilleme yapacak" endişesi

İran ve proxy grupları tarafından her yıl Ramazan ayının son cuma günü olarak belirlenen Kudüs Günü törenlerine bu yıl İsrail'in Şam'da İran Konsolosluğuna düzenlediği saldırı damga vurdu. Başta başkent Tahran olmak üzere, İsfahan ve Kum dahil İran'ın büyük şehirlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen cenaze törenlerinde İsrail saldırısında ölen aralarında İran Devrim Muhafızları'nın (DMO) üst düzey komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi'nin de olduğu 7 subay için cenaze törenleri düzenlendi. Törenlere katılan İranlı gruplar, ellerinde taşıdıkları "İsrail'e ölüm", "ABD'ye ölüm" yazılı pankart ve dövizlerle saldırının intikamının alınmasını talep ederken İran'ın nasıl bir intikam alacağı ise merak konusu.

28 TEMSİLCİLİK KAPATILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından önceki gün konuya ilişkin yayımlanan açıklamada, İran'a konsolosluk saldırısını ABD'ye ait askeri ya da diplomatik noktalara saldırı için bahane olarak kullanmaması uyarısı yapıldı. İşgalci İsrail ise İran'ın muhtemel bir saldırısına karşı bölgedeki 28 diplomatik temsilcilik binasını kapattı. İsrail ayrıca kuzey şehirlerine balistik füze fırlatılmasını içeren askeri savaş tatbikatları gibi önlemler almaya devam etti. İran'ın saldırıya nasıl bir cevap vereceği bilinmiyor ancak New York Times (NYT) gazetesine konuşan İranlı yetkililer, cevabın bu kez Orta Doğu'da konuşlu Hizbullah gibi İran destekli milis gruplar aracılığıyla değil doğrudan İran'ın kendisi tarafından verileceğini ifade etti. CNN ise CİA'in paylaştığı verilere dayanarak yayımladığı haberde İran'ın cevabi saldırısını büyük oranda Şahed tipi kamikaze droneler ve uzun menzilli Cruise seyir füzeleriyle gerçekleştireceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

SORUMLUSU ABD, KESİN CEVAP VERECEĞİZ

Cuma günü, İran'ın başkenti Tahran'da Kudüs Günü münasebetiyle, İsrail tarafından öldürülen 7 subay için düzenlenen cenaze töreninde konuşan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, ülkesinin Şam'daki konsolosluk binasını hedef alan saldırıyı "Çılgınca bir saldırı" şeklinde niteleyerek, saldırının asıl sorumlusunun ABD olduğunu söyledi. Konuşmasında, İran'ın kesinlikle cevap vereceğini söyleyen Bakıri, bunun ne zaman ve hangi şartlarda olacağını ise İran'ın askeri yetkililerinin belirleyeceğini kaydetti.

MİLİS GRUPLARDAN TEHDİT

İran'daki resmi makamlar bu açıklamaları yaparken İran tarafından Suriye, Irak ve Lübnan'da desteklenen Şii milis gruplar da İsrail ve ABD'ye yönelik tehditlerini sürdürüyor. Tahran'daki Cenaze törenine katılan Irak Haşd-i Şabi örgütünün Abdulaziz el-Muhammedavi, yaptığı konuşmada İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'i kastederek, "Liderin emirlerini bekliyoruz" dedi. Terör örgütü Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ise ‘Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan saldırının öncesi ve sonrasında yaşananlar bir detaydır. Bu savaşın çözülmesi ve kazanılmasında büyük bir rahatlamanın kapısını açacak" ifadelerini kullandı.

ABD ve Çin üç yıl sonra masaya oturdu

ABD ve Çin ordularının, üç yıl aradan sonra Pasifik'teki tehlikeli gemi ve uçak manevralarının ele alındığını bir diyalog toplantısı gerçekleştirdiği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaretinin ardından askıya alınan Çin-ABD Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri'nin, 3-4 Nisan'da Hawaii'de yapıldığını bildirdi. ABD heyetinin toplantıda, Çin ordusunu deniz istişare anlaşmasındaki yükümlülüklerine uymaya davet ettiği belirtildi. Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri, en son 2019'da yüz yüze, 2021'de ise çevrim içi gerçekleştirilmişti.











