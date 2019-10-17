Dünya Teröristler sivillerin evlerini yakıp kaçtı Evde oturacak bir şeyimiz kalmadı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Teröristler sivillerin evlerini yakıp kaçtı: Evde oturacak bir şeyimiz kalmadı

Teröristler sivillerin evlerini yakıp kaçtı: Evde oturacak bir şeyimiz kalmadı

Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinden çıkan YPG/PKK'lı teröristler sivillerin evini kundaklayıp kaçtı. Evi yakılan sivil, "Evimizi PKK yaktı. İlçeden ayrıldık ancak geri döndüğümüzde evimizi yakmış olduklarını gördük. Evde oturacak bir şeyimiz kalmadı. Komşulardan aldık. Allah onları kahretsin. Allah kurutsun onları" dedi.

Haber Merkezi AA
Yaşadıkları bölgeye gelen bölge sakinleri, evlerinin yanmış olduğunu gördü.
Yaşadıkları bölgeye gelen bölge sakinleri, evlerinin yanmış olduğunu gördü.

YPG/PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinden kaçarken sivillere ait evleri yaktığı ortaya çıktı.

  • Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 13 Ekim'de Tel Abyad ilçe merkezi terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılmıştı.

Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Geçici olarak güvenli gördükleri bölgelere giden sivillerin bir kısmı ilçeye döndüklerinde evlerinin yakıldığını gördü.

Görüntülerde, çok sayıda evin içine girilemez, yaşanamaz hale geldiği, tüm eşyaların küle döndüğü yer alıyor.

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🖇#Suriye'nin #TelAbyad ilçesi terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmesinin ardından, #Türkiye'den dönüşler başladı. 🖇Suriyeliler 6 yıl sonra vatanlarına dönüş yaptı. #BarışPınarıHarekatı🇹🇷

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"Evimizi PKK yaktı"

Evi teröristlerce kundaklanan Tel Abyad'lı bir anne, "Ben yaşlı bir kadınım. 3 kızım var. Allah'tan başka kimsemiz yok. Ne dede, ne amca, ne dayı. Kimsemiz yok. Evden çıktık, geldik ve evimizi bu halde bulduk. Allah yardımcımız olsun. Üzerinde yatacağımız hiçbir şey kalmadı. Kıyafetler yandı. Her şeyimizi yaktılar" dedi.

  • Annesiyle eve birlikte dönen kızı da "Evimizi PKK yaktı. İlçeden ayrıldık ancak geri döndüğümüzde evimizi yakmış olduklarını gördük. Evde oturacak bir şeyimiz kalmadı. Komşulardan aldık. Allah onları kahretsin. Allah kurutsun onları" diye konuştu.

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Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, 13 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin hemen ardından sivillerin evlerine dönüşü başlamıştı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn kontrol altına alındı
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde devam ediyor.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar sonucunda Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn kontrol altına alındı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı.

Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

  • DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen terör örgütü YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

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