Halka arz takvimi, yatırım yapacakların takip ettiği konuların başında geliyor. SPK bülteni ile 6-10 Mayıs halka arz takvimi haftanın ilk gününde belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) halka arzı onaylanan şirketleri paylaşıyor. Bu hafta yeni halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak? İşte, halka arz olan şirketler...