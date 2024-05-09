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Koton Borsada ne zaman işlem görecek?

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret halka arzı kapsamında 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024 2024 tarihleri arasında talep topladığı paylarını ne zaman işlem göreceğini açıkladı. Koton borsada 10 Mayıs Cuma günü işlem görmeye başlayacak. Peki Koton kaç lot verdi?

13:20 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Koton'un Borsada işlem tarihi belli oldu!
Koton'un Borsada işlem tarihi belli oldu!

Koton’un halka arzının onaylanmasıyla birlikte çok sayıda kişi yatırım bankaları üzerinden halka arza katılım göstermişti. Borsa işlem tarihleri açıklandı. Koton borsada ne zaman işlem görecek, Koton kaç lot verdi?

KOTON HALKA ARZ DEĞERİ

Borsa İstanbul tarafından KAP’a yapılan açıklamada Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 120.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzının tamamlandığı ve şirketin sermayesini temsil eden 590.000.000 TL nominal değerli paylarının Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alındığı belirtildi.

Yurt içi ve dışında 400'den fazla mağazaya sahip olan Koton halkı arzı talep toplaması geçtiğimiz günlerde sona erdi. Koton halka arz lot sayısı ve borsada işleme başlayacağı gün belli oldu.

KOTON BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Koton 8 Mayıs Cuma günü borsada işlem görecek.

KOTON KAÇ LOT VERDİ?

Koton halka arz sonuçları belli oldu. Halka arz sonucunda, 3.471.254 adedi yurt içi bireysel yatırımcılar, 1.965 adedi şirket çalışanlarından oluşan yatırımcılar ve 161 adedi yurt içi kurumsal yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.473.380 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Böylece bireysel yatırımcılara ortalama 34 lot (1.037 TL) dağıtılmış oldu.

#Koton
#Koton halka arz
#Koton borsa işlem tarihi
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