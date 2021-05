The New York Times günah çıkarttı: İsrail'in katlettiği çocukları manşete taşıdılar İşgalci kuvvetlerin Gazze ve Kudüs'ü hedef alan saldırıları sırasında, İsrail yanlısı bir tutum sergileyen ABD merkezli The New York Times gazetesi, bugünkü manşetinde öldürülen Filistinli çocuklara yer verdi. İşgalcilerin katlettiği çocukların hikayelerine ve fotoğraflarına yer veren gazete, "Onlar sadece çocuktu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 28 Mayıs 2021, 18:04 Son Güncelleme: 28 Mayıs 2021, 18:27 Yeni Şafak