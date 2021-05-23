Dünya Filistine destek veren ünlüler hedefte New York Timesa tam sayfa ilan verdiler
AMERİKA

Filistin'e destek veren ünlüler hedefte: New York Times'a tam sayfa ilan verdiler

İşgalci İsrail'in katliamlarına açıkca tepki gösteren Filistin asıllı Amerikalı model kardeşler Gigi ve Bella Hadid ile İngiliz şarkıcı Dua Lipa, hedef gösterildi. Amerikalı haham Shmuley Boteach'in başında olduğu "Dünya Değerler Ağı" isimli örgüt, New York Times'a üç ismin resimlerini kullanarak tam sayfa ilan verdi. İlanda, "Bella, Gigi, Dua; ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları derhal kınayın" denildi.

Haber Merkezi AA
Filistine destek veren ünlüler hedefte: New York Timesa tam sayfa ilan verdiler
New York Times'e verilen ilan

İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarına Filistin asıllı Amerikalı model kardeşler Gigi ve Bella Hadid ile İngiliz şarkıcı Dua Lipa, açık bir şekilde tepki göstermişti.

Ünlü isimler sosyal medya paylaşımlarında bulunarak İsrail'in katliamlarına dikkat çekmişlerdi. Özellikle Bella Hadid, Filistin'e destek yürüyüşlerine eşlik etmesi sonrası çokça konuşulmuştu.

ABD'LİLERE SESLENMİŞTİ: VERGİLERİNİZİN PAYI VAR

Bella Hadid, olayların başladığı ilk günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda da, "Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz?" demişti.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid Filistin bayrağıyla sokağa indi
DÜNYA
Dünyaca ünlü model Bella Hadid Filistin bayrağıyla sokağa indi

NEW YORK TİMES'E TAM SAYFA İLAN

Filistin'e destekleri sonrası ünlü isimler hedef tahtasına kondu. Amerikalı haham Shmuley Boteach'in başında olduğu "Dünya Değerler Ağı" adlı örgüt New York Times gazetesine tam sayfa ilan verdi.

Bu 3 ismin fotoğraflarına yer verilen ilanda, "Bella, Gigi, Dua; Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları derhal kınayın" denildi.

"TARAFSIZLIĞINIZI KORUDUĞUNUZU İDDİA EDEMEZSİNİZ"

Paylaşımlarında bu ilanı basan NYT gazetesine de tepki gösteren çok sayıda kullanıcı, gazetenin böyle bir ilanı yayınladıktan sonra tarafsızlığını koruduğunu iddia edemeyeceğine vurgu yaptı.

İşgalci İsrail Filistin'e destek veren ünlü model Bella Hadid'i hedefe koydu
FOTOĞRAF 14
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Anne tarafından Hollandalı, baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı.
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Instagram hesabından yürüyüşte çekilen görüntülerini paylaşan Bella Hadid, İsrail'in hedefi oldu.
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İsrail devletinin resmi Twitter hesabı, açıkça Bella Hadid’i hedef göstererek son dönemde yaşanan saldırıların haklı olduğunu savundu.
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Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun” denildi.
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Hadid, daha önce yayınladığı bir mesajda ise, “Babam ve ailesi 1948’de Filistin’deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye’de mülteci oldu, daha sonra Lübnan’da ve daha sonra Tunus’ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin’i seviyorum.” sözlerini dile getirmişti.
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Hadid, ayrıca İsrail'in saldırılarında ABD'nin de payı olduğunu belirterek, Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz? ifadelerini kullanmıştı.
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İşgalci İsrail Filistin'e destek veren ünlü model Bella Hadid'i hedefe koydu
Filistin kökenli olan ABD'li ünlü model Bella Hadid, eli kanlı İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkması sonrası İsrail devletinin resmi Twitter hesabında hedef gösterildi.

Dünyaca ünlü yıldız Bella Hadid Filistin için New York'ta düzenlenen eyleme katıldı
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Dünyaca ünlü yıldız Bella Hadid Filistin için New York'ta düzenlenen eyleme katıldı
Bella Hadid, cumartesi günü Filistin'e destek vermek üzere New York'ta düzenlenen eyleme katıldı.

Filistin asıllı gayrimenkul geliştiricisi Muhammed Enver Hadid'in kızı 'süper model' Bella Hadid'in geleneksel bir kıyafet giydiği, yüz maskesi taktığı ve büyük bir Filistin bayrağını dalgalandırdığı görüldü.

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