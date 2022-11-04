Tiktok Malezya'da dezenformasyon yaymak için platformu kullanan politikacıları ve partileri yasaklayacak

Tiktok Kamu Politikası (Malezya ve Filipinler) Başkanı Kristoffer Rada, başladıkları"BeliaSudiUndi" kampanyası ile ülkedeki siyasi gelişmeler hakkında yanıltıcı içerik ve bilgilerle mücadele etmeyi amaçladıklarını vurguladı. Rada, "Zararlı bilgilerin platformumuzdan kaldırılabilmesini sağlamak üzere doğrulanmasına yardımcı olmak için önde gelen bir küresel ajans olan Agence France-Presse (AFP) ile de ortaklık kurduk" dedi.

Rada, kampanya kapsamında TikTok'un yanlış seçim bilgileriyle mücadele etmek için seçim raporu düğmesi, bilgi kontrol araçları, seçim kılavuzu ve üniversite işbirliği yoluyla gençlerden gençlere erişim olmak üzere dört girişim sağladığını söyledi.

Ayrıca, Hükümet, Politikacılar ve Siyasi Parti Hesapları için Küresel Politika Değişiklikleri (GPPPA) aracılığıyla platformun, politikacıların veya siyasi partilerin ciddi veya tekrarlanan ihlallere karıştığı kabul edilen hesaplarını, yani siyasi reklamları, askıya alacağını veya yasaklayacağını söyledi.

"Platformdaki, ücretli reklamlar ve içerik oluşturuculara markalı içerik yapmaları için doğrudan ödeme yapılması da dahil olmak üzere siyasi reklamları uzun süre önce yasakladık. Bununla birlikte, reklamlarda siyasi içerik yasak ve bu kısıtlama artık hesap düzeyinde uygulanıyor.”

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Yasağın genç seçmenler arasında seçim dürüstlüğünü koruyacağını belirten Rada, "Platformun kötüye kullanılmasını önlemek için, bu hesapların para kazanma eylemleri veya para toplama talebinde bulunmaları yasaklanacak." ifadelerini kullandı.

Platformun içerik denetlemesini ve topluluk yönergelerine bağlılığını sağlamak için bir "Güvenlik" ekibi kuruldu. Şeffaflık raporlarına göre, platforma yüklenen videoların yüzde 93'ü, kuralları ihlal ettiği için kimse görmeden yayından kaldırıldı.