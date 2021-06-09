Tokatlı saldırıya Macron'dan cevap: Makama saygı gösterilmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tain-l'Hermitage kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir kişi tarafından uğradığı tokatlı saldırıya ilişkin, "Eylemlerde ve söylemlerde şiddet ve nefret olmamalı, aksi takdirde demokrasinin kendisi tehdit haline gelir." dedi.

Macron, yerel Dauphine Libere gazetesine verdiği demeçte, uğradığı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her şeyin yolunda olduğunu ve bu olayın münferit bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Macron, bu olayın çok sayıda insanın hayatını ilgilendiren konuların önüne geçmemesi gerektiğini belirtti.

MAKAMA SAYGI GÖSTERİLMELİ

Macron, "Cumhuriyette makamlara saygı gösterilmeli. Bu mücadeleyi hiç bir zaman bırakmayacağım. Makamlar, hangisi olursa olsun, bizlerden büyüktür ve saldırı konusu olmamalı." ifadesini kullandı.

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Fransa'da ifade ve oy özgürlüğünün bulunduğunu ifade eden Macron, "Eylemlerde ve söylemlerde şiddet ve nefret olmamalı, aksi takdirde demokrasinin kendisi tehdit haline gelir." yorumunda bulundu.

Macron, Fransız halkının "cumhuriyetçi" olduğunu ve büyük bölümünün ülkenin sorunlarıyla ilgilendiğini, bu nedenle bu münferit olayın ve aşırı şiddet yanlısı kişilerin kamu tartışmalarını ele geçirmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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"OLAY BENİ ETKİLEMEDİ"

Olayın kendisini etkilemediğini ve endişelendirmediğini ifade eden Macron, çalışmalarını sürdüreceği sözlerini ekledi.

Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat atmıştı.

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Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınmıştı.