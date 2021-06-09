Dünya Tokatlı saldırıya Macrondan cevap Makama saygı gösterilmeli
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Tokatlı saldırıya Macron'dan cevap: Makama saygı gösterilmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün bir vatandaş tarafından saldırıya uğradı. Tain-l'Hermitage kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir kişi tarafından uğradığı tokatlı saldırıya ilişkin, Macron "Eylemlerde ve söylemlerde şiddet ve nefret olmamalı, aksi takdirde demokrasinin kendisi tehdit haline gelir." dedi.

Haber Merkezi AA
Tokatlı saldırıya Macrondan cevap: Makama saygı gösterilmeli
Macron dün tokatlı saldırıya uğramıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tain-l'Hermitage kentine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bir kişi tarafından uğradığı tokatlı saldırıya ilişkin, "Eylemlerde ve söylemlerde şiddet ve nefret olmamalı, aksi takdirde demokrasinin kendisi tehdit haline gelir." dedi.

Macron, yerel Dauphine Libere gazetesine verdiği demeçte, uğradığı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her şeyin yolunda olduğunu ve bu olayın münferit bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Macron, bu olayın çok sayıda insanın hayatını ilgilendiren konuların önüne geçmemesi gerektiğini belirtti.

MAKAMA SAYGI GÖSTERİLMELİ

Macron, "Cumhuriyette makamlara saygı gösterilmeli. Bu mücadeleyi hiç bir zaman bırakmayacağım. Makamlar, hangisi olursa olsun, bizlerden büyüktür ve saldırı konusu olmamalı." ifadesini kullandı.

Fransa'da ifade ve oy özgürlüğünün bulunduğunu ifade eden Macron, "Eylemlerde ve söylemlerde şiddet ve nefret olmamalı, aksi takdirde demokrasinin kendisi tehdit haline gelir." yorumunda bulundu.

Macron, Fransız halkının "cumhuriyetçi" olduğunu ve büyük bölümünün ülkenin sorunlarıyla ilgilendiğini, bu nedenle bu münferit olayın ve aşırı şiddet yanlısı kişilerin kamu tartışmalarını ele geçirmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

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"OLAY BENİ ETKİLEMEDİ"

Olayın kendisini etkilemediğini ve endişelendirmediğini ifade eden Macron, çalışmalarını sürdüreceği sözlerini ekledi.

Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat atmıştı.

Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat
OYNAT 00:42
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, ülkenin güneyindeki Drome bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bir kişi Kahrolsun Macron yönetimi” diyerek tokat attı. Macron'un korumaları tarafından müdahale edilen şahıs gözaltına alındı.


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