Dünya Fransa Başbakanı Atılan tokat demokrasiye hakaret
AVRUPA

Fransa Başbakanı: Atılan tokat demokrasiye hakaret

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Drome bölgesini ziyaretinde, slogan atan bir kişi tarafından tokatlandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Öte yandan Fransa Başakanı Jean Castex saldırının "Demokrasiye hakaret" olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Fransa Başbakanı: Atılan tokat demokrasiye hakaret
Macron böyle tokat yemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güneydoğudaki Drome bölgesini ziyaret edip restoran çalışanları ve öğrencilerle ülkenin pandemi sonrası normalleşen koşullarını konuştu.

TOKAT YEDİ

Metal bir bariyerin arkasında bekleyen vatandaşlara yanaşan Macron'a, kalabalığın içindeki tişört giyen ve güneş gözlüğü takan biri tarafından tokat atıldı. Protestocunun tokat atmadan önce 'Kahrolsun Macron yönetimi' (A Bas La Macronie) diye bağırdığı duyuldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat
OYNAT 00:42
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, ülkenin güneyindeki Drome bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında bir kişi Kahrolsun Macron yönetimi” diyerek tokat attı. Macron'un korumaları tarafından müdahale edilen şahıs gözaltına alındı.


Güvenlik görevlileri bu kişiye hemen müdahale edip Macron'u da olay yerinden uzaklaştırdı. Saldırıyla ilgili toplamda 2 kişi gözaltına alındı.

DEMOKRASİYE HAKARET

Fransa Başbakanı Jean Castex, olayın demokrasiye açık hakaret olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
Abone Ol Google News
Doğu böyle güzel

Doğu böyle güzel

​Diyarbakır'da baraj gölünde kano keyfi.
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

Firari sanığın dinlenmesine ABD'den ret.
Bolu zirveye çıktı

Bolu zirveye çıktı

​Bakan Koca vaka haritasını açıkladı

​Bakan Kurum önemli açıklamalarda bulunuyor

Bakan Selçuk: Delili olmayan konularda dikkatli olmak lazım

​Vaka sayıları düşünce rotayı yeniden Antalya'ya çevirdiler

Dünya yıldızı Trabzonspor'da

Dünya yıldızı Trabzonspor'da

​Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor için sözleşmesini feshetti.

Dündar için kırmızı bülten

Dündar için kırmızı bülten

​Firari Can Dündar hakkında yakalama kararı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.