Fransa Başbakanı: Atılan tokat demokrasiye hakaret

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güneydoğudaki Drome bölgesini ziyaret edip restoran çalışanları ve öğrencilerle ülkenin pandemi sonrası normalleşen koşullarını konuştu.

TOKAT YEDİ

Metal bir bariyerin arkasında bekleyen vatandaşlara yanaşan Macron'a, kalabalığın içindeki tişört giyen ve güneş gözlüğü takan biri tarafından tokat atıldı. Protestocunun tokat atmadan önce 'Kahrolsun Macron yönetimi' (A Bas La Macronie) diye bağırdığı duyuldu.

Güvenlik görevlileri bu kişiye hemen müdahale edip Macron'u da olay yerinden uzaklaştırdı. Saldırıyla ilgili toplamda 2 kişi gözaltına alındı.

DEMOKRASİYE HAKARET

Fransa Başbakanı Jean Castex, olayın demokrasiye açık hakaret olduğunu söyledi.

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