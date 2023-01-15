Dünya Tokyoda doğum oranına destek Bakım hizmetleri ücretsiz olacak
ASYA

Tokyo'da doğum oranına destek: Bakım hizmetleri ücretsiz olacak

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, düşüşte olan doğum oranına destek amacıyla ikinci doğan çocuklar için bakım hizmetlerinin 2023'ün Ekim ayından itibaren ücretsiz hale getirileceği açıklandı.

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Haber Merkezi AA
Tokyoda doğum oranına destek: Bakım hizmetleri ücretsiz olacak
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Doğu Asya ülkesi Japonya'nın 47 eyaleti arasında en düşük doğum oranına sahip başkent Tokyo'da valilik, ikinci çocuk sahibi olunmasını teşvik ediyor.

Tokyo Metropol Valiliği açıklamasına göre, ikinci doğan çocuklar için çocuk bakım hizmetleri Ekim 2023'ten itibarıyla tamamıyla ücretsiz verilecek.

Ailelerinin gelir düzeyine bakılmaksızın 0-2 yaş grubu çocukları hedefleyecek uygulamanın, ilk aşamada 50 bin çocuğu kapsayacağı tahmin ediliyor.

İkinci çocuğun doğurulmasının teşvik edilmesini amaçlayan Valilik, uygulama kapsamında 2023 mali yılı bütçesinden 11 milyar yen (85 milyon dolar) tahsis edecek.

Tokyo Valisi Koike Yuriko da "Kaybedecek vakit yok. Tokyo'dan başlayarak, düşen doğum oranlarını durdurmak için cesur önlemleri kararlılıkla uygulayacağız." dedi.

Valilik geçen hafta, aile gelir düzeyine bakılmaksızın, çocuk başına aylık 5 bin yen finansal destek verileceğini de duyurmuştu.

"Yaşlanan" Japonya

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı 2022 verilerine göre, 125 milyonluk Japonya'nın 75 yaş ve üzeri nüfusu 19,3 milyona, 65 yaş ve üzeri nüfus ise 36,2 milyona yükseldi.

Japon toplumunda "yaşlı" olarak tanımlanan 65 yaş ve üstü nüfus dünya sıralamasında ilk sırada, yüzde 24,1'le İtalya 2'nci, yüzde 23,3'le Finlandiya 3'üncü sırada yer alıyor.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) 2021 verilerine göre, ülkede 100 yaşını geçmiş nüfus, 86 bini aştı ve yüz yaşı aşkın nüfus art arda 51 yıldır artıyor.

Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsüne (IPSS) göre, Japonya'da 2040'a kadar 65 yaş ve üstü kişilerin genel nüfusa oranı yüzde 35'i aşacak.

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Yunanistanda yapılan bir araştırmaya göre ülke nüfusu giderek azalmaya başladı. Konuyu gündeme taşıyan Yunan basını, Atinanın bu durumdan oldukça endişelendiğine vurgu yaptı. Öte yandan birkaç ay önce yayımlanan raporda da Türklerin en büyük üstünlüğünün genç nüfusu olduğuna dikkat çekilmişti.
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Yunan basınında son zamanlarda tartışılan bir konu ülke gündemini oldukça meşgul ediyor: Yunanistanın nüfusu.
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Geçtiğimiz günlerde Yunan televizyonlarında Tesalya Üniversitesi Demografi Prof. Viran Kocamanisin yaptığı çalışma oldukça ses getirdi.
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NÜFUS GİDEREK AZALIYORYapılan araştırmaya göre Yunanistanın genç nüfusu giderek azalıyor. Doğum oranlarının azalmasında ise etkili olan nedenlerden biri ise kadınların doğum yapmak istememesi.
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Ayrıca bir çocuğu olan bir kadının ikinci bir çocuğa; iki çocuğu olanın ise üçüncü bir çocuğa sahip olma istekleri oldukça az. Hatta uzmanlar her 4 çiftten 1inin çocuk sahibi olmayacağını tahmin ediyor.
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DOĞUM ORANI AZALIYORYunanistanda 2016-2025 yıllar arasında yalnızca 835 bin doğumun gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sayı 1956-1965 yılları arasında 1 milyon 545 bindi.
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Kocamanisin yorumuna göre ise önümüzdeki 20 ile 30 yıl içinde Yunanistanda her yıl 130 binden fazla ölüm ve 80 bin civarında da doğum olacak.
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TÜRKİYENİN NÜFUS ÜSTÜNLÜĞÜYunanistan bu durumu zaten daha önce gündeme getirmişti. Birkaç ay önce Yunan basınında yer alan bir haberde Türk ordusu ile Yunan ordusu karşılaştırılmış; Türklerin Yunanistandan en büyük üstünlüğünün ise genç nüfusu olduğuna dikkat çekilmişti.
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Temmuz ayında Yunanistanın Güç Dengesi-Türkiye 2022 Raporunda Yunanistanın nüfusunun düşüş eğiliminde olduğu belirtilmişti.
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Raporda ayrıca Türkiyenin nüfus artışı olduğuna dikkat çekerek bu durumun Yunanistan için ciddi bir risk olduğundan bahsedilmişti.
Yunanistan'ı korkutan araştırma: 'Türkler çok avantajlı'
Son dönemde Türkiye ile gerilimi yükseltecek girişimlerde bulunan Yunanistan'da yapılan bir araştırma korkutan gerçeği gözler önüne serdi. Buna göre ülke nüfusu giderek azalmaya başladı. Konuyu gündeme taşıyan Yunan medyası, Atina'nın bu durumdan oldukça endişelendiğine dikkat çekti. Öte yandan birkaç ay önce yayımlanan raporda da Türkiye'nin en büyük üstünlüğünün genç nüfusu olduğuna vurgu yapılmıştı.
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