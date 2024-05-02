Nisan ayı enflasyon beklenti yayımlandı. Enflasyon rakamları, her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı.
NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?
Enflasyon rakamları 3 Mayıs Cuma saat 10:00'da açıklanacak.
NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Nisan ayı enflasyon beklentisi ortalaması 3,22 olurken en düşük beklenti 2,80 olurken en yüksek enflasyon beklentisi ise 3,80 olarak duyuruldu.
OCAK-ŞUBAT-MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI
Ocak ayında 6,70 olarak açıklanan enflasyon, Şubat ayında 4,53 olarak açıklanırken Mart ayında aylık bazda enflasyon artışı 3,16 olarak duyuruldu. Böylelikle 3 aylık enflasyon oranı 15,06 olarak hesaplandı.