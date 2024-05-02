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Gözler TÜİK'te! 2024 TÜİK Nisan ayı enflasyon verileri yarın açıklanıyor

Nisan ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'e çevrildi. Her ayın başında bir önceki aya ait TÜFE, ÜFE verileri açıklanmaya devam ediyor. Maaşlarına enflasyon oranında zam alan emeklilier ve enflasyon farkı tutarında zam alan memurlar enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Peki Nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Nisan ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

08:24 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 08:47 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Enflasyon
Enflasyon

Nisan ayı enflasyon beklenti yayımlandı. Enflasyon rakamları, her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı.

NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Enflasyon rakamları 3 Mayıs Cuma saat 10:00'da açıklanacak.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Nisan ayı enflasyon beklentisi ortalaması 3,22 olurken en düşük beklenti 2,80 olurken en yüksek enflasyon beklentisi ise 3,80 olarak duyuruldu.

OCAK-ŞUBAT-MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Ocak ayında 6,70 olarak açıklanan enflasyon, Şubat ayında 4,53 olarak açıklanırken Mart ayında aylık bazda enflasyon artışı 3,16 olarak duyuruldu. Böylelikle 3 aylık enflasyon oranı 15,06 olarak hesaplandı.



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