Yarın Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini göreceğiz. AA Finans’ın düzenlediği beklenti anketine göre katılımcılar Nisan ayında enflasyonun %3,22 olmasını bekliyor. BloombergHT anketindeki tahmin ise %3,2. Artık enflasyonda en kritik aylara giriyoruz. Zira yıllık enflasyonun Mayıs ayında zirve yaptıktan sonra Haziran’dan itibaren hızlı bir şekilde düşmeye başlayacağını biliyoruz. Ancak esas önemli olan aylık fiyat gelişmelerindeki yavaşlamanın hissedilmeye başlanması. Bu bakımdan beklenti anketlerindeki