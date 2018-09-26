Dünya Trump Asker karar verirse Maduro hızlı şekilde devrilir
AMERİKA

Trump: Asker karar verirse Maduro hızlı şekilde devrilir

ABD Başkanı Donald Trump'tan Venezuela ordusuna darbe çağrısı geldi. Trump, Maduro ve hükümeti için, "Asker karar verirse, ordu tarafından çok hızlı şekilde devrilebilecek bir rejim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
ABD Başkanı Donald Trump ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun askeri darbeyle kolaylıkla devrilebileceğini öne sürdü.

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri arasında yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro yönetiminin askeri müdahaleyle kolayca devrilebileceği değerlendirmesinde bulundu.

  • Trump, "Asker karar verirse, ordu tarafından çok hızlı şekilde devrilebilecek bir rejim" ifadelerini kullandı.

ABD liderliğindeki bir askeri darbenin mümkün olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Trump, askeri strateji ortaya koymadığını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast anı kamerada
OYNAT 00:28
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast anı kamerada
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan bomba yüklü insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda 7 asker yaralandı. Yetkililer, saldırıda Maduro'nun yara almadığını belirtti. "Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler" diyen Maduro, sorumlularından bazılarının yakalandığını açıkladı.
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"Onur nişanesi"

Diğer yandan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Hazine Bakanlığının dün, eşi ve yakın çevresine yönelik aldığı yaptırım kararı hakkında devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, "emperyalist güce karşı verilen savaşta bu tür yaptırımların etrafındakiler için bir onur nişanesi olduğunu" kaydetti.

  • Eşini hedef alan yaptırımlara tepki gösteren Maduro, "Bana saldırmak istiyorsanız direkt bana gelin ancak Cilia'ya ve aileme dokunmayın." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın yolsuzluk iddiaları üzerine hedef aldığı isimler arasında Venezuela Devlet Başkanı'nın eşi Cilia Flores'in yanı sıra Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Elonia Rodriguez Gomez, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve İletişim Bakanı Jorge Jesus Rodriguez Gomez bulunuyor.

Maduro'ya, ağustosta başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti. "The New York Times" (NYT) gazetesinde bu ayın başında yer alan ve ismi açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililer ile görüşmelere katıldığı belirtilen Venezuelalı eski bir komutana dayandırılan haberde, Donald Trump yönetiminin Venezuela'da darbe planladığı ileri sürülmüştü.

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