Dünya Uribeden Venezuelada darbe çağrısı
AMERİKA

Uribe'den Venezuela'da 'darbe' çağrısı

Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez, Venezuela için darbe çağrısında bulundu. Velez, "Venezuela'nın askerleri, şeffaf bir seçim yapılması için Maduro ve rejimine karşı harekete geçmeli" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Kolombiya’nın eski devlet başkanlarından Alvaro Uribe Velez, Venezuela ordusuna Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetine isyan etmeleri çağrısında bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin partisi sağcı Demokratik Merkezin lideri ve eski Devlet Başkanı Uribe, sosyal medya hesabından Venezuela'daki askerlere yaptığı darbe çağrısını yineledi. Uribe şu ifadeleri kullandı:

Venezuela’nın askerleri, şeffaf bir seçim yapılması için Maduro ve rejimine karşı harekete geçmeli. İnsani krizin derinleşmesini durduracak, terörizmden ve daha fazla şiddet riskinden kaçınacak yeni bir demokratik hükümet kurulmalı.

Uribe, sene başında Venezuela İçişleri Bakanlığına helikopterle saldıran Oscar Perez'in güvenlik güçleri tarafından öldürülmesinin ardından yaptığı açıklama da darbe çağrısında bulunmuştu.

Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez

"Venezuela ordusu, Maduro'nun, vatandaşlarını öldürmeye devam etmesine seyirci kalmak ya da (Maduro'nun) bir kenara atılmasını sağlamak konusunda söz sahibidir." ifadelerini kullanan Uribe, geçen yıl temmuz ayında yaptığı bir konuşmada da "Umarım Venezuela silahlı kuvvetleri, Maduro'yu kenara çekilmeye zorlar." sözlerini sarf etmişti.

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