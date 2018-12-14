Dünya Trump Azledilme endişem yok, insanlar ayaklanır
AMERİKA

Trump: Azledilme endişem yok, insanlar ayaklanır

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 2016 başkanlık seçim kampanyası sırasında avukatının iki farklı kadına yaptığı ödemeler nedeniyle azledilmekten kaygı duymadığını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD'de kasım ayında yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti'ye geçmesinin ardından azledilme konusunun yeniden gündeme gelmesi hakkında konuşan Trump, eski avukatı Michael Cohen'in seçim kampanyası sırasında iki kadına yaptığı ödemelerin kampanya mali kurallarını ihlal etmediğini savundu ve azledilme endişesi yaşamadığını vurguladı.

"İnsanlar ayaklanır"

Başkan Trump yanlış birşey yapmadığının altını çizerek "Herhangi bir yanlışı olmayan ve ülkeye tarihinin en iyi ekonomik şartlarını yaşatan birinin azledilmesi kolay değil. Endişeli değilim, böyle bir şey olursa insanlar ayaklanır." açıklamasında bulundu.

Donald Trump, savcılarla anlaşma yoluna giderek itirafçı olan eski avukatını da suçladı: "Daha az ceza almak için yalan söyledi".

Federal savcılar tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Trump'ın 2016 başkanlık seçimleri öncesinde iki kadına 'sus payı' olarak ödeme yapması için Cohen'i yönlendirdiğini ifade edilmişti.

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