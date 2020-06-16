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Dünya Trump Boltonın kitabı yayımlanırsa yargıya taşınabilir
AMERİKA

Trump: Bolton'ın kitabı yayımlanırsa yargıya taşınabilir

ABD Başkanı Trump, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yeni kitabının yayımlanması halinde dava konusu olabileceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, Bolton'ın mart ayında yayımlanması planlanan ancak yayın tarihi iki kez ertelenen, Simon Schuster yayınevi tarafından gelecek hafta piyasaya sürülmesi beklenen "The Room Where It Happened: A White House Memoir" kitabı hakkında konuştu.

  • ABD Başkanı, kitapla ilgili suçlamada bulunup bulunmama kararını Adalet Bakanı William Barr'ın vereceğini ancak meselenin önünde sonunda yargıya intikal edeceğini ima etti. Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Yakında mahkemeye çıkacaklar" ifadesini kullandı.

Kitapta sadece yeniden seçilmeye odaklanan Trump'ın rastgele, bazen tehlikeli kararlar aldığından, Çin, Rusya, Ukrayna, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi müttefikler ve düşmanlara yaklaşımından bahsedildiği belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Donald Trump, Bolton'ı, gizli tutulması gereken içerik bulunmadığından emin olmak amacıyla kitabı yayımlanmadan önce gözden geçirmeyi tamamlamamakla suçlamıştı.

  • Bolton'ın avukatı Chuck Cooper ise müvekkilinin gizli bilgiyi yayımlamaktan kaçınmak için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi uzmanlarıyla aylarca titizlikle çalıştığını söylemişti.

Cooper, The Wall Street Journal gazetesinde kısa bir süre önce çıkan yazısında Beyaz Saray'ı yayın öncesi gözden geçirme sürecini Başkan Trump'ı mahcubiyetten koruma yöntemi olarak kullanmakla itham etmişti.

Beyaz Saray, ocak ayında Bolton'ın kitabının "önemli gizli bilgiler" içerdiğini, kitabın bu şekliyle yayımlanamayacağını bildirmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Erişim Yönetimi Direktörü Ellen Knight'ın, 23 Ocak'ta kitap hakkında Bolton'ın avukatına gönderdiği mektup basına sızmıştı.

Mektubunda Knight, "Federal yasalar ve müvekkilinizin gizli bilgilere erişim sağlamak için imzaladığı gizlilik anlaşmaları gereği, söz konusu bilgiler silinmeden kitabın bu taslağı yayımlanamaz ya da kamuoyuna açıklanamaz" ifadesini kullanmıştı.

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