Dünya Trump hesaplarını sansürleyen sosyal medya devlerine dava açtı
AMERİKA

Trump hesaplarını sansürleyen sosyal medya devlerine dava açtı

Eski ABD Başkanı Trump ve sosyal medya devleri arasında çekişme sürüyor. Trump, sosyal medya devleri Facebook, Twitter ve YouTube'a (Google) karşı kendisi ve diğer muhafazakarların "haksız bir şekilde" sansürlenmesinden dolayı dava açtı.

Haber Merkezi Diğer
Trump hesaplarını sansürleyen sosyal medya devlerine dava açtı
Trump

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), eski başkan Donald Trump, sosyal medya devleri Facebook, Twitter ve YouTube'a (Google) karşı kendisi ve diğer muhafazakarların "haksız bir şekilde" sansürlenmesinden dolayı dava açtı.

New Jersey'de basın toplantısı düzenleyen eski lider, ülkenin en büyük üç teknoloji şirketi ve tepe yöneticilerine karşı dava dilekçesinin diğer davacılarla birlikte Miami Federal Mahkemesi'ne sunulduğunu ifade etti.

SUSTURULMAYA SON VERİLSİN

Euronews'te yer alan habere göre Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarının İletişim Ahlak Yasası'nı kötüye kullandıklarını ve yasanın sağladığı dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğini uzun süredir isteyen Trump, "Susturulmaya, kara listelere alınmaya ve çok iyi bildiğimiz yasaklamalara son verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Başkanlık seçiminin sonuçlarına itiraz eden Trump taraftarları 6 Ocak günü Kongre binasını basmış, Trump'ın yaşanan şiddet olaylarını daha fazla "kışkırtacağı" yönündeki endişeler nedeniyle sosyal medya hesapları askıya alınmış ve kapatılmıştı.

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