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Dünya Trump dediğini yaptı Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu
AMERİKA

Trump dediğini yaptı: Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji devleri tarafından sosyal medya platformlarından uzaklaştırılmasının ardından "From the Desk of Donald J. Trump" adlı kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu. Site sayesinde kullanıcılar, Trump’a mesaj, resim ve video gönderebilecek.

Haber Merkezi İHA
Trump dediğini yaptı: Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu
Donald Trump

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak’taki kanlı Kongre baskını sonrası teknoloji devleri tarafından sosyal medya platformlarından uzaklaştırılmıştı.

Trump, "From the Desk of Donald J. Trump" adında kendisine özel sosyal iletişim platformu kurarak, platformu "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer" olarak tanımladı.

Site sayesinde kullanıcılar, Trump’a mesaj, resim ve video gönderebilecek. Platforma aşina olan bir kaynak ise, "Bu sadece tek yönlü bir iletişim. Bu sistem, Trump’ın takipçileriyle iletişim kurmasına izin veriyor" dedi.
Öte yandan Facebook henüz Trump hakkında karar vermese de, Twitter yetkilileri, eski Başkan Trump’ın platformdan kalıcı olarak engellendiğini belirtti.

Trump, 2024’te yeniden aday olabileceğini sinyalini vermişti

Trump, Candace Owens’ın sunduğu bir televizyon programında, 2024 Başkanlık seçimlerine dair açıklamalarda bulunmuştu. Önümüzdeki seçimlerde aday olmayı düşünüp düşünmediğine dair sorulan soruya ise Trump, çok heyecanlı olduğunu ifade etmiş, “Doğru zamanda bir duyuru yapmayı dört gözle bekliyorum. Bildiğiniz gibi, çok erken. Ama bence insanlar bir duyuru yaptığımda çok, çok mutlu olacaklar” demişti.

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