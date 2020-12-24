Dünya Trump Irakta bir Amerikalı ölürse bundan İranı sorumlu tutarım
AMERİKA

Trump: Irak'ta bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine pazar günü roket saldırısı düzenlendiğini anımsatan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki Amerikalılara yönelik yeni saldırılar planladığına dair söylentiler olduğunu belirterek, "İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump, ismi katliamlara karışmış özel güvenlik şirketi Blackwater'ın 4 eski paralı askerini affetme kararı almıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, ismi katliamlara karışmış özel güvenlik şirketi Blackwater'ın 4 eski paralı askerini affetme kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki Amerikalılara yönelik yeni saldırılar planladığına dair söylentiler olduğunu belirterek, "İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." uyarısında bulundu.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine pazar günü roket saldırısı düzenlendiğini anımsatarak "Tahmin edin bu roketler neredendi? İran'dan. Irak'taki Amerikalılara yönelik saldırılar olacağı söylentileri duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Mesajında büyükelçiliğe atılmak istenen ancak başarılı olamayan 3 roketin fotoğrafını da paylaşan Trump, "İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım." dedi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine pazar günü 8 füzeyle saldırı düzenlenmişti.

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