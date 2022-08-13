Trump meydan okudu: Baskının belgeleri hemen açıklayın

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki konutuna FBI tarafından yapılan baskın ülke gündeminden düşmezken, Trump Adalet Bakanlığı’na meydan okudu. Ülke tarihinde ilk kez gerçekleşen ve çok sayıda soru işaretini barındıran olay sonrası baskılara dayanamayan Adalet Bakanı Merrick Garland, dört gün sonra açıklama yapmak zorunda kaldı. Garland’ın arama onayını kendisinin verdiğini itiraf etmesi, adaletin siyasileşmesi tartışmalarını alevlendirdi. Baskınla ilgili kararı kendisinin onayladığını belirten Garland, arama emrinin içeriğini ve belgeleri kamuoyuyla paylaşmak istediğini ve Adalet Bakanlığı’nın bunun için Florida’da mahkemeye başvurduğunu kaydetti. Beyaz Saray ve ABD Başkanı Joe Biden’ın, Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına rağmen konuya ilişkin sessizliği koruması da dikkatlerden kaçmıyor. Açıklanması istenen belgelerde, evde hangi materyallerin arandığı ve bulunduğu, arama sırasında hangi bölümlere bakıldığı, arama amacı vb. bilgiler bulunuyor. Söz konusu gelişmenin Trump’ı baskı altında bırakacağı düşünülürken, eski başkan Adalet Bakanlığı’nın blöfünü gördü. Kendi sosyal medyası olan Truth Social’den açıklamalarda bulunan Trump, Bakanlığa ve Demokratlara meydan okuyarak gizliliğin kaldırılmasına karşı olmadığını açıkladı.

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Merrick nGarland

KARŞI ÇIKMAYACAĞIM, DESTEKLEYECEĞİM

Bakanlığın belgeleri açıklamasına beklenenin aksine karşı olmadığını belirten Trump, “Florida, Palm Beach, Mar-a-Lago’daki evime Amerika’ya yakışmayan, yersiz ve gereksiz yere düzenlenen baskınla ilgili belgelerin yayınlanmasına karşı çıkmayacağım” dedi. “Hatta bir adım daha ileri gidiyorum. Belgelerin yayınlanmasını teşvik edeceğim. Belgeleri yayımlayın!” ifadelerini kullandı.

KASA HIRSIZLARI

Yapılan baskınla ilgili FBI ajanlarını hedef alan Trump, “Her şey çok iyi gidiyordu, önceki başkanların birçoğundan daha iyiydi ama sonra birdenbire, hiçbir uyarı yapılmadan Mar-A-Lago’daki mülküme sabah 6.30’da çok sayıda ajan ve ‘kasa hırsızları’ tarafından baskın yapıldı. Hadlerini çok aştılar” ifadelerini kullandı. Aramayı yapan ajanların kendisinin ve karısının yatak odalarına girerek mahremiyetine de saldırdıklarını belirten Trump, “Az önce ajanların First Lady’nin dolaplarını aradıklarını ve kıyafetleriyle kişisel eşyalarını karıştırdığını öğrendim. Şaşırtıcı bir şekilde, darmadağınık bırakılmış” ifadelerini sarf etti.

NÜKLEER İDDİASI ALDATMACA

Günün ilerleyen saatlerinde başka bir açıklama yapan Trump FBI’ın evinde nükleer silahlarla ilgili belgeleri aradığına ilişkin söylentilere, “Nükleer silah meselesi bir aldatmacadır”dedi. Paylaşımında FBI’ı hedef alan 45. Başkan, “FBI Mar-a-Lago’daki aramaya avukatımızın katılmasına neden izin vermedi? Dışarıda beklettiler, yaklaşmalarına bile izin vermediler” sözlerini kullandı. Ülkenin bilindik liberal sol yayın organlarından The Washington Post Gazetesi, Trump’ın evine yapılan baskının amacının, gizli nükleer silahlara ait belgeleri aramak olduğunu iddia etmişti.

OBAMA’YA BASKIN DÜZENLEYECEK MİSİNİZ?

Biden yönetiminin çifte standart uyguladığını vurgulayan Trump, kendinden önceki ABD başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray’dan kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşine neden düşülmediğini sordu. “Barack Hüseyin Obama tarafından Beyaz Saray’dan Chicago’ya götürülen 33 milyon sayfalık belgelere ne oldu” diyen Trump, “Onları geri vermeyi reddetti. Obama’nın Martha’s Vineyard’daki konağına da baskın düzenleyecekler mi?” sorusunu yöneltti.

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