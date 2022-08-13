Dünya Trumpın evinde çok sayıda "gizli belge" bulundu Macron ile ilgili dosya da var
AMERİKA

Trump’ın evinde çok sayıda "gizli belge" bulundu: Macron ile ilgili dosya da var

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’ın evinde çok sayıda “gizli belge” bulundu. Trump, Casusluk Yasası’nı ihlal etmiş olabileceği üzerine soruşturmaya alındı. Trump’ın mülkünden elde edilen belge envanteri arasında bir dizi fotoğraf ve el yazısıyla yazılmış not ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron ile ilgili materyalleri içerdiği belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Trump’ın evinde çok sayıda gizli belge bulundu: Macron ile ilgili dosya da var
Trump’ın evinde çok sayıda "gizli belge" bulundu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki malikanesinde yaptığı aramada, bazıları çok gizli olarak etiketlenen 20 kutudan fazla eşyayı ele geçirdi.

  • Pazartesi günü Trump’ın Florida’daki evinde arama yapan FBI ajanları, bazıları çok gizli olarak işaretlenen toplamda 11 set gizli belge ele geçirmenin yanı sıra bazı öğelerin savunma bilgileriyle ilgili olduğunu ortaya koydu.

Soruşturmaya alındı

Kaynaklara göre, 11 ayrı gizli belge setinden 4’ünün çok gizli olarak 3’ünün gizli olarak işaretlendiği belirtildi. FBI ajanları tarafından Trump’ın evinde yürütülen arama emrine göre Trump, Casusluk Yasası’nı ihlal etmiş olabileceği üzerine, adaletin engellenmesi ve federal hükümet kayıtlarının yok edilmesiyle ilgili ek tüzükler için cezai soruşturma altına alındı.

  • Trump’ın mülkünden elde edilen belge envanteri arasında bir dizi fotoğraf ve el yazısıyla yazılmış not ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron ile ilgili materyalleri içerdiği belirtildi.

"Ulusal güvenliğimiz için bir risk"

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Mar-a-Lago’da bulunan gizli belgelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Raporlar doğruysa ve bu belgeler arasında yer alıyorsa, hükümetimizin sahip olduğu en yüksek düzeyde gizli bilgilerden bazıları bu departmanın ve FBI’ın neden böyle bir adım attığı hakkında çok şey açıklayacaktır" dedi. Schiff, "FBI’ın daha önce bu belgeleri güvenli bir yere götürmeye çalıştığı anlaşılıyor, ancak Trump tam olarak işbirliği yapmadı. Böyle bir sınıflandırmaya ait bilgilerin güvenli olmayan bir yerde bulunması her gün ulusal güvenliğimiz için bir risk oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

FBI, bu hafta başlarında Trump’ın Florida’da yer alan Mar-a-Lago’daki mülküne baskın yaparak arama emrinin soruşturmanın Casusluk Yasası’nın ihlallerini içerdiğini belirtmişti. ABD Sulh Yargıcı Bruce Reinhart tarafından verilen ve Başsavcı Merrick Garland tarafından onaylanan arama emri, FBI ajanlarına, Casusluk Yasasını ve Engelleme Yasasını ihlal ettiğine dair kanıt oluşturabilecek materyallere el koyma yetkisi vermişti. Trump dün yaptığı bir açıklamada, belgelerin yayınlanmasına karşı çıkmayacağını söyleyerek, “Belgelerin yayınlanmasına karşı çıkmayacağım. Bu belgelerin derhal yayınlanmasını teşvik ederek bir adım daha ileri gidiyorum” demişti.
Öte yandan Florida’daki yargıç, Trump’ın ev baskınında kullanılan arama emrini kaldırdı.

Trump’ın Florida eyaletine bağlı Palm Beach’teki evinin geçtiğimiz günlerde FBI tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranmasının ardından ABD Adalet Bakanı Merrick Garland tarafından yapılan açıklamada, "Federal yasa, şu anda aramanın temeli hakkında daha fazla ayrıntı vermemi engelliyor. Ancak bilmenizi istediğim noktalardan biri, bu konuda arama emri çıkarılması kararını şahsen onayladığımdır. Departman böyle bir kararı kolayca almıyor” ifadeleri kullanılmıştı.

FBI baskını Trump'ı kızdırdı: Obama’nın kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşine neden düşmediniz
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FBI baskını Trump'ı kızdırdı: Obama’nın kaçırdığı 33 milyon sayfalık belgelerin peşine neden düşmediniz

ABD'de bir ilk yaşandı: Trump'ın evine FBI baskını
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ABD'de bir ilk yaşandı. Federal ajanlar, eski bir ABD Başkanı'nın evini aradı.
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi kendi sosyal medya platformundan duyurdu.
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Trump, 45. ABD Başkanı olarak paylaştığı metinde, aramayı, ulus için karanlık zamanlar olarak niteledi. \"Böyle bir saldırı sadece 3. dünya ülkelerinde olur\" dedi.
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Ajanların evi ablukaya aldığını iddia eden Trump, \"Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi\" suçlamasında bulundu.
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Daha önce hiç bir ABD Başkanının böyle bir şey yaşamadığını vurgulayan Trump, \"Demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyor\" değerlendirmesinde bulundu.
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Evde bulunan kasanın bile açıldığını belirten Trump, olayı 1972-1974 yılları arasında Başkan Richard Nixon yönetimi döneminde yaşanan \"Watergate\" skandalına benzetti.
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Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.
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Adalet Bakanlığı'nın, bu yılın başlarında Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi tarafından Mar-A-Lago'dan alınan 15 kutu belgenin içinden çıkan gizli kayıtların varlığını araştırdığı kaydedildi.
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Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı.
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ABD'de bir ilk yaşandı: Trump'ın evine FBI baskını
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki evi FBI tarafından basıldı. Gece yarısı yapılan aramanın, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğu belirtildi.


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